En plena emergencia sanitaria, atacan a mujer y a su bebé

DEJAN a UNA MUJER SIN ViDA en una CAJA de CARTÓN… y a su BEBÉ GOLPEADA

Dentro de este cuarto en @AlcCuajimalpa, fue hallada Mayra Yohani.

Tenía 19 años y una pequeña niña de 4 meses…

La @FiscaliaCDMX indaga el Feminicidio



A su mamá, Mayra Yohani, la encontraron hasta el día siguiente. La joven de 19 años estaba ahí mismo, pero a ella la dejaron golpeada, sin vida, dentro de una caja de cartón, cubierta con un montón de ropa.El principal sospechoso de cometer el crimen es el papá de OdalysDe acuerdo con reportes de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) sucedió el jueves pasado. Y quedó registrado en el expediente CI-FCIH/2/UI-1 C/D/00190/04-2020, iniciado por el delito de feminicidio.Aquel día, Emma llegó hasta la casa en la que vivía con su hermana Mayra, de 19 años; su cuñado José Daniel Chino Morales, de 24, y su sobrina Odalys.Se trataba de un par de cuartos ubicados en el tercer piso de la casa número 4 de la calle San Juan del Río, en la colonia San Mateo Tlaltenango, alcaldía Cuajimalpa.Cuando entró, encontró a su sobrina llorando, tirada en el piso, con algunos golpes, pero no encontró ni a Mayra ni a José Daniel. A prisa cargó a la pequeña y se la llevó al Hospital Instituto Materno Infantil, en Toluca, en el Estado de México.Ahí, los médicos revisaron a la niña, le dijeron a Emma que tenía que quedarse internada en el área de urgencias.Al día siguiente, Emma se preocupó por no saber nada de su hermana. Llamó por teléfono a Ángel Corona, el hombre que les rentaba los cuartos, y le pidió que subiera para ver si había regresado.Cuando entró halló desorden. Había una mesa con trastes sucios, envases de refresco en el piso, ropa tirada, algunas cajas de cartón con ropa.Y ahí, en un rincón, había una caja que parecía tener ropa, pero que en realidad tenía el cuerpo de Mayra Yohani. Quien la metió ahí, dobló sus piernas y sus brazos, también su cuello, para acomodarla en esa caja de 1.20 m de largo por 45 centímetros de ancho. Luego la tapó con varias prendas.Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar. También personal de la Fiscalía capitalina.Cuando revisaron los videos de seguridad de los vecinos descubrieron quién fue la última persona que salió de esa casa. La imagen no era del todo clara, pero les permitió saber que se trataba de la pareja de Mayra: José Daniel Chino Morales quien ya no regresó.Las autoridades saben que tiene 24 años y que es originario del estado de Guerrero. Que trabajaba como empleado de una empresa constructora donde era operador de grúa y que tenía viviendo dos años con Mayra. Ahora, lo buscan.