En plena pandemia, realizan graduación masiva en la FCA

A pesar de que están prohibidos los eventos masivos, la Facultad de Ciencias de la Administración de la UAdeC, se realizó una graduación con más de 400 personas pic.twitter.com/lR64ZColHL — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) September 6, 2020

La FCA de la Universidad Autónoma de Coahuila desafió al Comité Técnico Covid Región sureste, llevando a cabo una graduación masiva. pic.twitter.com/BbgALTvA0E — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) September 6, 2020

con la participación de más de 500 personas, en el estacionamiento de la institución.Evadiendo todas las disposiciones del Comité Estatal Covid-19, que todavía no autoriza eventos masivos,y sus familias, exponiendo a la ciudadanía a un brote de Covid-19.quienes fueron retados por el profesor Jesús Alberto Montalvo Morales, a cargo de la ceremonia, quien incitó a los padres de familia y alumnos a desobedecer a la autoridad.Los oficiales ingresaron al recinto para clausurar el evento,mientras las familias y alumnos en toga, eran desalojados del recinto.ni a la autoridad ni a la prensa.Al ser cuestionado, Alberto Montalvo,y que como parte de los organizadores del evento asumiría las consecuencias, respaldando a la directora.Con total prepotencia y autoritarismo, y sin ser el director de la Facultad de Ciencias de la Administración, sinode la Policía Municipal que llegó a clausurar la graduación.las sillas fueron acomodadas con un metro y medio de distancia, se instalaron filtros en la entrada para checar la temperatura y proporcionar gel antibacterial.Cuando Alberto Neira Vielma, titular de Protección Civil Municipal, solicitó que dieran por concluido el evento,, con la intención de hacer enardecer a los presentes., lo que envalentonó a Alberto Montalvo a continuar la entrega de los certificados ante la actitud grosera de los graduados.se escuchó a algunas estudiantes con toga, cuando eran desalojadas por los uniformados. Otros los retaban o hacían rechiflas, o aplaudían la actitud grosera del profesor Montalvo hacia los policías.no me voy a cansar de hacerlo, en la Universidad Autónoma de Coahuila”.padres de familia y los alumnos, como un compromiso hecho desde la Dirección.“Excluyo de toda responsabilidadabsolutamente con esta decisión, la decisión la tomaron las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Administración”, manifestó Alberto Montalvo.Agregó que si esa decisión que tomaron tiene un impacto por el que deba responder, la asumirán, lo mismo que ante cualquier otra autoridad por la que sean requeridos.Una hora después de la clausura del evento, la directora Yazmín Cervantes Ávila publicó en redes sociales una foto suya en una cama de hospital, manifestando haber sidoGracias a Dios solo moretones y un esguince, sin embargo, lo más importante, que cumplí con ustedes mis muchachos”, escribió.También publicó un video de cuatro segundos donde supuestamente se aprecia la agresión,. Y más aún, testigos de los hechos dicen, por el contrario, que los oficiales le ofrecieron la mano para que bajara y ella les gritó.y que tampoco agredieron a la directora, sino que al contrario, fue ella la que confrontó a los oficiales, para luego retirarse del lugar, subir a su camioneta e irse por su propio pie.“Ayer por la noche se realizó un convivio para ‘destapar’ a la esposa del exdirector de la FCA como candidata al puesto.Yasmín Guadalupe Cervantes Ávila, esposa del exdirector de la Facultad de Ciencias de la Administración (FCA), de la UAdeC, “Jesús Alberto Montalvo Morales, estaría compitiendo por ocupar la Dirección de dicho plantel, lo quefue nombrado coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad, por lo que dejó acéfala la Dirección de la FCA y ahora su esposa busca hacerse del puesto.’, manifestaron su inconformidad.“Informaron a Zócalo que con apenas tres años dando clases en la FCA, Cervantes ya es maestra de tiempo completo en la institución, cuando maestros con más tiempo no han podido avanzar.“De acuerdo con la información, la maestra obtuvo la plaza de tiempo completo debido a la jubilación del maestro Jesús Valdés Cook, el 13 de enero del año pasado.confirmó que el pasado jueves 30 de agosto fue publicada la convocatoria.“Cuestionado al respecto, Cantú Hernández dijo que no existe ningún impedimento para que