En plena pandemia, Watford ficha al francés Pape Gueye

Inglaterra.- En medio de la inactividad deportiva debido a la pandemia de Covid-19, el club inglés Watford anunció la contratación del juvenil francés Pape Gueye, proveniente del Le Havre, de la Segunda División de Francia.



El centrocampista de apenas 21 años, quien ya representó al combinado francés en las categorías Sub 18 y Sub 19, decidió no extender su compromiso con su actual equipo y llegará como agente libre a los “Hornets”, escuadra con la que firmará un contrato de cinco años.



Con la camiseta del Le Havre, Gueye disputó 25 encuentros durante la campaña 2019-2020 de la Ligue 2, que, al igual que la Ligue 1, fue suspendida recién en la víspera por el gobierno francés, como medida para combatir la propagación del coronavirus.



Medios galos han reportado que el mediocampista era pretendido por escuadras como Arsenal y Sevilla, pero decidió continuar su carrera en el Watford, que hasta antes del parón indefinido luchaba por no descender y actualmente ocupa el peldaño 17 en la Premier League.