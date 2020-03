‘En pocos días Saltillo podría tener cientos de casos de Covid-19’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En muy pocos días Saltillo y la Región Sureste de Coahuila podrían registrar cientos de casos de Covid-19, nueva cepa del coronavirus, porque al ser altamente contagioso y de muy fácil transmisión en la comunidad, una vez que llega, se propaga rápidamente.



Es la voz del saltillense Raymundo Zúñiga Vega, director de Banca de Negocio de HSBC en Filipinas, entrevistado vía telefónica por Jesús Jiménez y Edith Mendoza en el noticiario DESPEGA con CHUCHUY de TeleSaltillo, y quien en su casa en Manila realiza “home office”, trabajando desde casa.



“Tenemos un par de semanas mucho más complicadas, empezamos hace poco más de un mes con algunos casos, pero se han multiplicado, y de ahí las restricciones en operaciones y movimientos, y por supuesto en el tránsito de personas, ya que la mayoría de los negocios están cerrados desde hace 10 días, y solo están abiertos los supermercados y farmacias”, explicó Raymundo, quien hace puntuales recomendaciones a sus paisanos saltillenses.



“He visto que las autoridades empiezan a tomar medidas, y en ese aspecto yo sugeriría a los saltillenses no esperar a que el Gobierno les dicte medidas mucho más restrictivas, tómenlas ustedes mismos y tengan en cuenta que es una enfermedad muy complicada y contagiosa”, expresa.



Zúñiga Vega comenta que “si ustedes en este momento tienen unas cuantas personas contagiadas, en unos días habrá cientos de casos, y lamentablemente muchos de ellos no podrán ser detectados rápidamente, y seguramente los números se van a ver bajos, porque a los portadores no se les manifiesta de inmediato”.



“Así que tomen las medidas adecuadas en su casa, y lo más recomendable, lo mejor es no salir, evitar lugares con mucha gente, y de ahí la importancia de trabajar desde la casa, mientras que se pueda, y tener mucho cuidado con personas mayores de 59 años, que por su edad están en mayor situación de riesgo”.



‘Será de mucho el impacto económico’



El funcionario global de HSBC dijo que todas estas medidas “van a impactar fuertemente a la economía, principalmente en el comercio informal, o bien en todos aquellos sectores donde cada trabajador es su propio patrón y operador, y no tiene una empresa o compañía que lo respalde, por lo que ojalá haya programas de apoyo para ellos”.



“Hay que seguir todas las medidas, guardarse en casa, lavarse continuamente las manos, desinfectar todo, y si alguien en tu familia presenta algún tipo de síntoma, restringir mucho más la cuarentena de manera individual, y comunicarlo a las autoridades de salud”, expresó el profesionista saltillense.



Finalmente Raymundo compartió que en Filipinas se han visto cosas muy complicadas, por eso el haber decretado como “Estado de calamidad”, “y de ahí que les pueda servir lo que aquí les he comentado, para que refuercen medidas y estén preparados si les toca enfrentar una situación similar”.