En problemas con la ley

Un juez estadunidense emitió una orden de arresto contra Fernando Carrillo por no pagar 15 mil dólares de pensión alimentaria de su hijo Ángel Gabriel.Según la madre del menor, Margiolis Ramos, quien fue entrevistada vía telefónica por Paty Chapoy en su programa Ventaneando, indicó que el actor no ha cumplido con lo que dictaminó una corte de Estados Unidos y por tal motivo se emitió la orden de arresto.La periodista le preguntó si había ya puesto la demanda contra Carrillo para que pagara la manutención de su pequeño y Ramos contestó que desde hace cuatro estaba hecha. Y a pesar de que Carrillo, quien se encuentra viviendo en México, pagara los 15 mil dólares que debe la orden seguiría su curso, ya que ha incumplido con las reglas que una jueza le indicó.“La cuestión es que él ha incumplido con una orden de la jueza, ha incumplido con todas las reglas de la jueza y no ha pagado. Nunca le dio la cara a la jueza... y por incuplimiento tiene orden de arresto”, dijo.Carrillo también dio de qué hablar por una foto que subió a su cuenta de Instagram, la cual borró al poco tiempo.El venezolano subió una instantánea en la que mostraba una erección.En la red social escribió: “Feliz fin de semana. Los amo! Quiéranse y acéptense y no permitan que nadie les diga que no pueden. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Así me desperté hoy viernes. Feliz y bendecido. ¿Y tú? Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡Pawnnnnnnn! Semi despierto”Tanto fue el revuelo que el también cantante decidió borrarla.