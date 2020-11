En Puebla ‘no nos vamos a morir de enfermedad, sino de hambre’

Escuchar Nota

La preocupación se adueña de las expresiones de esta mujer al momento de cocinar,Doña María, que habita una humilde vivienda en Amozoc, municipio colindante con la ciudad de Puebla,ofrece esta heroína de 53 años a quienes se sientan a la mesa.La inocencia de los más pequeños se ve reflejada en el rostro.que tal vez al siguiente alcance para un pollito rostizado, el cual no han comido desde varios meses atrás.No todos logran sentarse en la mesa, la casa es pequeña. La vivienda cuenta solo con dos cuartos techados con asbesto y un cuarto que fue construido por el gobierno estatal pasado, por ello el espacio es poco y no cabe un comedor.mientras que los adultos aguantan hasta la mañana siguiente para desayunar.La pandemia por coronavirus vino a quitarles lo poco que tenían, dejándolos sin trabajo y sin comida.En casa solo el hijo y el yerno de doña María trabajan de manera semiformal, tLas temperaturas por la mañana y la noche se vuelven realmente bajas para la familia de doña María. La colonia Santa Margarita, donde vive, perteneciente al municipio de Amozoc, es uno de tantos lugares en donde la pobreza es evidente y en el que viven numerosas familias como la de ella, sin recursos.No obstante, esta mujer no se ha quedado de brazos cruzados.Antes toma una taza de café y come una pieza de pan, luego busca el carrito de super que le regalaron,, suficiente, según narra, para que coman todos en casa un día más.No lo consiguió. Después de seis horas solo consigue 83 pesos.