¿En qué canales y horarios darán las clases de la SEP?

Ciudad de México.- A partir de este lunes niños de preescolar, primaria y secundaria reiniciarán el ciclo escolar a través del programa Aprende en Casa.



Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló el pasado 18 de abril que el programa Aprende en Casa, implementado para mantener los servicios educativos ante la epidemia de Covid-19 se sustenta en los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos y el trabajo de profesores y alumnos durante el receso escolar.



Moctezuma Barragán subrayó que el uso de internet en el programa es un auxiliar -lo mismo que otras plataformas- por lo que no sustituye a los Libros de Texto Gratuitos, de ahí que Aprende en Casa se reanudará el 20 de abril, como se anunció a la par del inicio del receso escolar -16 de marzo-.



El titular de la SEP informó que al inicio de la epidemia, el ciclo escolar llevaba un avance de 75 por ciento, por lo que con Aprende en Casa y el trabajo de reforzamiento que realicen los docentes al retornar a las aulas, se cumplirá a cabalidad con el calendario escolar y los aprendizajes esperados de los educandos.







¿Qué papel juega la televisión?



La SEP transmitirá las lecciones virtuales a través de la televisión pública y privada en diferentes horarios y canales.



A través de qué canales se podrán ver las clases?



Se tiene previsto que se transmitan a través de…



Televisión educativa



14.2 Televisión abierta, 135 Megacable, 131 Axtel, 164 Total Play, 260 Sky, 306 Dish, 480 Izzi.



Once Niños



11.2 Televisión abierta, 280 Dish, 311 Izzi, 330 Sky, 144 Total Play, 311 Star TV.



TV UNAM



20.1 Televisión abierta; 120 Axtel, Sky, Dish, Megacable, 20 Izzi y Total Play.



¿Cuál es el objetivo?



Darle continuidad al calendario escolar 2019-2020, que los alumnos no pierdan clases y que se mantenga la Sana Distancia.



¿Qué elementos está a consideración?





Actividades para reforzar el conocimiento

Lectura

Tareas

Actividades recreativas con videojuegos

¿Cuáles son los horarios?



Once TV:



Inicial y preescolar de 07:00 a 09:00 horas.

Primero y segundo de primaria de 09:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00 horas.

Tercero y cuarto de primaria de 10:00 a 11:00 y de 13:00 a 14:00 horas.

Quinto y Sexto de primaria de 11:00 a 12:00 y de 14:00 a 15:00 horas.

Habrá una actividad familiar de 17:00 a 19:00 horas.



Por Ingenio TV



Primero de secundaria de 08:00 a 09:30 horas.

Segundo de secundaria de 09:30 a 11:00 horas.

Tercero de secundaria de 11:00 a 12:30 horas.

La actividad cultural será transmitida de 12:30 a 14:00 horas.