¿En qué me afecta si la Ley del Infonavit se reforma?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la cual plantea algunos cambios para dar mayor flexibilidad a los trabajadores al utilizar el ahorro de su subcuenta de vivienda.



De aprobarse tanto por los diputados como por los senadores, los derechohabientes tendrán los siguientes beneficios:



Terreno



Una de las principales propuestas es que con el ahorro de la subcuenta de vivienda se pueda adquirir un terreno para construir una casa.



Actualmente, sólo se pueden utilizar las aportaciones derivadas de la relación de trabajo en créditos para la adquisición de vivienda ya construida, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casa-habitación, pero no está permitido comprar terreno.



Para esto, se prevé reformar el artículo 42, a fin de que los trabajadores usen su crédito para comprar un terreno o suelo, y así autoconstruir su casa en un sitio que sea de su propiedad.



El Infonavit será el encargado de verificar que el terreno sea regular, esté en orden y libre de gravamen para que el suelo se pueda vender, y evitar problemas legales.



Una vez aprobada la reforma, el Consejo de Administración se encargará de definir la forma en que se otorgarán los créditos para comprar el terreno, como el tamaño del lote, puesto que tratarán de evitar el acaparamiento de tierra.



Intermediarios



Otra modificación importante es la posibilidad de dar directamente a los trabajadores el ahorro de su subcuenta de vivienda, sin intermediarios como coyotes, desarrolladores de vivienda o agencias inmobiliarias, los cuales suelen brindar información engañosa.



Para esto, se reformarán los artículos 41 y 50, en los que se establece el derecho de los trabajadores a recibir directamente y sin intermediarios el monto de su crédito.



Las reglas sobre cómo serán entregados los recursos directamente al trabajador también tendrán que ser definidas por el Consejo de Administración.



De acuerdo con el Infonavit, algunos promotores de desarrollos inmobiliarios incluso visitan los centros de trabajo de los derechohabientes, les dicen cuánto dinero tienen en su subcuenta de vivienda y los engañan diciéndoles que les toca comprar en determinado fraccionamiento, lo cual no es cierto.



Los trabajadores son libres de elegir en dónde quieren vivir y cómo usar su ahorro.



Segundo crédito



La reforma a la ley también busca que los trabajadores puedan obtener más de un crédito durante su vida laboral, puesto que — actualmente— si solicitan uno para mejorar o ampliar una vivienda, después ya no pueden solicitar otro para comprar una casa o departamento.



El segundo crédito también está pensado para que un trabajador pueda financiar primero la compra de un terreno y, una vez que lo haya pagado y escriturado, solicite otro con el instituto para acceder a un esquema de autoproducción de vivienda.



El trabajador podrá recibir ambos créditos directamente y sin intermediarios.