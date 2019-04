En receso, juicio de ‘La Coneja’

Autoridades judiciales de Chihuahua decretaron un receso este martes en el Juicio Oral de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.El Tribunal determinó retomar la audiencia iniciada este martes hasta el 4 de abril a las 9:30 horas, tiempo local, en una sala del Cereso Estatal número 1, en el municipio de Aquiles Serdán, contiguo a la capital del estado.Jorge Espinoza, consejero jurídico del Gobierno del Estado, indicó que se dio el receso hasta el jueves porque una agente del Ministerio Público solicitó presentar más testigos el miércoles, debido a que no se sabía si abriría el juicio por los amparos promovidos por el procesado.La defensa de Gutiérrez manifestó que tenían otra diligencia en otro estado el miércoles, por lo cual se difirió hasta el jueves.El viernes pasado, cuando iniciaría el juicio oral, fue suspendido debido a que el también exsenador promovió amparos y se difirió para este martes.El proceso que enfrenta Gutiérrez es el correspondiente a la causa penal 4094/2017, por el presunto desvío de 1.7 millones de pesos del erario estatal en la Administración de César Duarte.Un funcionario de la actual Secretaría de la Función Pública de Chihuahua fue el primer testigo en el juicio. Se trata de Gregorio M. L., coordinador de Unidades de Control de Función Pública, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía General el 13 de noviembre de 2017 por pagos irregulares detectados.PersecuciónEn su primera intervención ante los jueces, la defensa de Alejandro Gutiérrez afirmó que las imputaciones contra su cliente son producto de una persecución políticoa y no de un afán de justicia, debido a que la Fiscalía de Chihuahua se basó en los testimonios de una serie de testigos protegidos que “son capaces de decir cualquier cosa” para conservar el acuerdo de oportunidad que firmaron ante el Ministerio Público.La Fiscalía de Chihuahua advirtió que las imputaciones contra Gutiérrez Gutiérrez no eran una cuestión de dinero o montos de efectivo, sino de un caso de corrupción en agravio de la sociedad de Chihuahua, puesto que los recursos presuntamente desviados no se pudieron aprovechar en beneficio de los habitantes más pobres de Chihuahua.La Fiscalía y la defensa de Alejandro Gutiérrez presentarán ante el tribunal de enjuiciamiento a por lo menos 25 testigos y peritos especializados, por lo que se prevé un juicio largo que podría agotarse hasta el fin de semana.“Todo este proceso judicial en mi contra le ha costado más al estado que el daño que me atribuyen”, expresó Alejandro Gutiérrez.Expuso también que en esta primera audiencia, en la que Fiscalía presentó a un funcionario actual de Función Pública como primer testigo, existen contradicciones que usarán para recursos futuros ante la Federación contra el Estado.Señaló que las incongruencias Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, tienen que ver con hacer penal un asunto que pudo tratarse por la vía civil. “Lo hicieron político”, manifestó.Reiteró que en todo momento se ha propuesto reparar el daño y hasta poner a disposición de Chihuahua una de las avionetas de su empresa Jet Combustibles, la cual el Ministerio Público en ese estado acusa de usarse para simular una prestación de servicios y distraer el dinero del erario.Señaló que está plenamente convencido de que no existen irregularidades en el contrato.“No se prestó el servicio, no porque la empresa no haya estado dispuesta a prestarlo, sino porque no solicitaron el 100% de la operación de la empresa, que siempre estuvo a plena disposición”, señaló.