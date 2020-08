En reconstrucción, peticiones fuera de lugar no se atenderán: Cravioto

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, dijo no entender la molestia de los integrantes de Damnificados Unidos, los cuales la semana pasada presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local por supuestas omisiones de las autoridades en la atención de inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2019.



En conferencia de prensa señaló que es precisamente con este grupo con el que más contacto han tenido y al que más viviendas rehabilitadas o reconstruidas se le han entregado desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la administración capitalina.



"Nada más por dar unos números, les entregamos el UH Tlalpan, 10 edificios; les entregamos dos edificios de Miramontes, les entregamos un edificio en la calle de Morelia, en la colonia Roma; les entregamos este de Insurgentes Sur 476; les entregamos, y ya estamos por entregarles el otro de Insurgentes 1260 el próximo mes; les entregamos un edificio en Rancho San Lorenzo. Estamos por entregar uno que está en Rancho del Arco y estamos en obra en prácticamente todos los inmuebles de ellos, nos faltan por iniciar obra en tres o cuatro edificios solamente de ellos; uno de ellos, por ejemplo, que va a expropiarse en la calle de San Antonio Abad. O sea, no pueden… la verdad es que no pueden quejarse de atención y de omisión", señaló el comisionado para la Reconstrucción.



Cravioto indicó que las exigencias de este grupo liderado por Israel Ballesteros no pueden ser atendidas ya que van más allá de un tema de habitabilidad.



"El asunto con este colectivo es que hay ya temas que no les vamos a poder decir que sí, por ejemplo, por ejemplo, ellos quieren que levantemos bardas en Tláhuac, la Comisión de Reconstrucción no está para levantar bardas, está para construir viviendas, y les hemos dicho: bueno, pues ya la barda que la levante el damnificado; o, en este Multifamiliar de Tlalpan en algunos departamentos que tienen algún detalle –que lo están corrigiendo las empresas– quieren que les mantengamos el apoyo de renta; no, esa unidad se entregó en febrero, si yo sigo manteniendo el apoyo de renta de 500 personas por 4 mil pesos al mes, pues sumen cuánto dinero es y es dinero que le estaríamos quitando a otros damnificados.



En este sentido dijo que esperará a que le llegue algún comunicado de la Comisión de Derechos Humanos para plantearle todo lo anterior y reiteró que en el gobierno de la ciudad se trabaja para que todos los damnificados regresen a una vivienda digna y segura, pero peticiones fuera de lugar, simplemente, no serán atendidas.



Con información de Excélsior