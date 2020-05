En redes, exigen justicia para una niña de 8 años, víctima de violación

Una niña de 8 años fue víctima de violación en #Puebla , su familia procedió a la denuncia como consta en la CDI 505/2020/UDS, el presunto agresor fue detenido por alterar el orden público pero si la @FiscaliaPuebla no actúa ya, el sujeto puede huir #ElVioladorEresTú

La @FiscaliaPuebla quiere dejar libre al violador de una niña de 8 años. Tengan tantita madre! Lo que sea que les haya pagado el asqueroso este, no vale que ese animal salga libre y siga violando más niñas. #ElVioladorEresTú Es hora de cambiar ¿cuantas más????? Carajo.

No tendríamos porque exigir que no liberen al violador de una niña de 8 años. Este es el claro ejemplo de que las autoridades misoginas no están de nuestro lado.

Se les debería de denunciar por la omisión de sus funciones #ElVioladorEresTú @Gob_Puebla @FiscaliaPuebla