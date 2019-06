En riesgo 200 toneladas de cárnicos en Piedras Negras

Unas 200 toneladas de productos cárnicos importados están en riesgo desde hace varios días, luego de que funcionarios de Sagarpa en su oficina local de Piedras Negras les informaron que no podían verificar el producto, pues sus cuartos fríos no funcionan.Debido a ello, los tráileres que contienen menudo, carne de puerco, tripas y pollo permanecen desde hace tres días en los patios del centro de inspección de Sagarpa ubicado en la delegación V. Carranza en los límites de Nava y Piedras Negras, sobre la carretera 57, a la altura del kilómetro 12.Los empleados de Sagarpa Yesenia Frayre y Jaime Sámano, se han negado a verificar los productos y no han resuelto el problema de los cuartos fríos de la dependencia que deben funcionar de forma permanente, ante la necesidad de verificar que la importación de cárnicos venga en condiciones óptimas.Los operadores de tráiler que estiran la carga deben mantener encendidos sus camiones para que operen sin problema los sistemas de frigorífico.