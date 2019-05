En riesgo anidación de tortugas por sargazo en Akumal

El recale de toneladas de sargazo en las costas de Quintana Roo pone en riesgo zonas de anidación de tortugas marinas en Akumal, alertó hoy la Red de Monitoreo del Sargazo Cancún.En un mensaje que difunde en redes sociales, el organismo dio a conocer una petición de ayuda de Rozanne Quintero, empresaria y activista del grupo en Akumal."¡Ayuda! Ayuda! Sos! 911-Emergencia! - nos rendimos!!. No podemos estar al día! Nuestras playas en Akumal no pueden limpiarse", señala el mensaje.Advierte que áreas de anidación de caguama en peligro de extinción y tortuga blanca se encuentran en riesgo.Asimismo, explica que trabajadores están en las playas antes del amanecer a la puesta de sol y apenas hacen una mella visible, pero el sargazo sigue llegando.La empresaria señala que los mamíferos marinos no pueden encontrar la playa para anidar por "las montañas de sargazo" que hay frente a la costa de Akumal."La anidación es mínima o ni siquiera hay, por favor envíen ayuda", agrega.Rozanne Quintero hizo el llamado a la Secretaría del Medio Ambiente (Sema), del gobierno del estado.