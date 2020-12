En riesgo Ciudad Judicial; no tiene presupuesto ante recortes federales

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Está en riesgo la construcción de la Ciudad Judicial en Saltillo, si los recortes de la Federación para Coahuila provocan que el Congreso del Estado no apruebe todos los recursos solicitados, para que el Poder Judicial pueda realizar ese proyecto en 2021.



Así lo dio a conocer Miguel Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien se refirió a uno de los proyectos más ambiciosos y necesarios proyectados para agrupar en un solo espacio todos los juzgados en un terreno.



“Lo que tenemos que ver es que es un proyecto de una inversión importante y tenemos que conocer cuál es el presupuesto que se le asigna al Poder Judicial, para saber de qué manera, bajo qué esquema financiero, puede realizarse esta Ciudad Judicial”, expresó el magistrado presidente.



El obstáculo para cristalizar este proyecto son los recortes presupuestales federales de más de 4 mil millones de pesos que puede tener el estado, pues aun no se sabe si lo que solicitaron, que fueron mil 270 millones de pesos para el Poder Judicial, serán autorizados o no.



“Ojalá que pudiéramos tener un mayor y mejor presupuesto para cumplir las necesidades del Poder Judicial, que tiene que ver con aumento de jueces en materia familiar, y en infraestructura con este tema de poder hacer la Ciudad Judicial de aquí de Saltillo”, manifestó Mery Ayup.



Sin embargo, lo que es todavía más importante, y por eso mismo preocupante, es que si no otorgan lo que solicitaron, tampoco les disminuyan el presupuesto, es decir, que les autoricen los recursos que ya han ejercido para sostener el Poder Judicial.