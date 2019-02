En riesgo de desaparecer, 23 lenguas indígenas en México

En el país existen 25 millones de personas que se reconocen como indígenas, de los cuales siete millones 382 mil son hablantes de una de las 68 lenguas indígenas que hay en México, y aunque varios de estos idiomas están en riesgo de desaparecer, la música se ha convertido en una herramienta clave para preservarlas.De acuerdo con información del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó desde hace años sobre el riesgo de desaparición que enfrentan 40 por ciento de las siete mil lenguas originarias que se hablan en el mundo, por lo que decretó este 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. y cada 21 de febrero para conmemorarlo.En este contexto, la música es una de las vías de reproducción y transmisión no sólo de ideas, emociones y la cultura misma, sino una forma de volver inmortales las lenguas indígenas, y en territorio nacional no es la excepción pues existen diversas propuestas que luchan por mantener vivos estos idiomas a través de los sonidos.México es uno de los países que cuentan con mayor diversidad cultural, así como una de las ocho naciones en las que se concentra la mitad de los idiomas del mundo, ya que sin considerar variantes dialectales, existen 68 lenguas indígenas, de las cuales alrededor de 23 están en riesgo de desaparecer.De acuerdo con datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), lo anterior puede ser derivado de las condiciones adversas en las que se han dado sus relaciones con la sociedad no indígena.Así, las leguas que enfrentan mayor amenaza son cakchiquel, chichimeca jonaz, chocho, chuj, cochimí, cucapá, guarijío, ixcateco, ixil, jacalteco, kekchí, kicapú, kiliwa, kumiai, lacandón, matlatzinca, mocho, pa ipai, pápago, pima, quiché, seri y tlahuica.Algunas de las condiciones que limitan la reproducción del conjunto de lenguas indígenas son la exclusión en la mayor parte de los dominios públicos e institucionales, la disminución de su uso en los ámbitos comunitario y familiar, su ausencia en los medios de comunicación y un menor prestigio con respecto al español.Por ello Yune Va’a o Alfredo Díaz, originario de Santa María Pápalo, Cuicatlán, Oaxaca, busca enaltecer su identidad indígena y mantener vivas sus raíces al ritmo del hip hop, el funk y hasta huapango, con canciones que fusionan la lengua materna con el español.Con un fonograma “Dbaku”, que se desarrolló con base en un proyecto de composición de música contemporánea, Yune Va’a, que significa “Casa del Viento” en lengua cuicateca, también pretende rescatar su lengua materna, el cuicateco que está en riesgo de desaparecer, pues según datos censales hay solo 12 mil hablantes.Además, existe el movimiento musical bats´i rock, que son creaciones musicales interpretadas en bats´i k´op, es decir, en lengua tsotsil de Los Altos de Chiapas. En la actualidad existen agrupaciones como Yibel jme’tik banamil, Vayijel, Slajem K´op, Lumaltok, Hektal y Sak Tzevul.También existe una propuesta de música fusión en mayo, interpretada por la banda Isaac Montijo y Los Buayums. Desde el sur de Sonora, estos músicos pertenecen a la cultura yoreme o mayo, el proyecto fue iniciado por Isaac, oriundo del poblado de Los Buayums, municipio de Navojoa, Sonora, y sus interpretaciones buscan resignificar y difundir las tradiciones de su pueblo.“Los cantos al monte” es la primera producción de esta banda cuyo sonido se caracteriza por los arreglos que integran instrumentos tradicionales como jirukiam, una especie de raspador, y seenasom que es un tipo de sonaja, así como congas, cajón flamenco, bajo eléctrico y guitarra electroacústica.La agrupación fusiona la música yoreme con géneros y estilos de procedencia y características como salsa, cumbia, corrido, rap, son cubano, norteño, country, ska y jazz, y para las letras emplean su lengua materna, el mayo, en ocasiones intercalada con letras en español, para cantar temas relacionados en su mayoría con la vida cotidiana y el pensamiento mayo.Otra manera de conocer los sonidos de México es la aplicación de la Fonoteca Nacional, “Musiteca.mx”, que reúne una selección de música de concierto, música de las culturas indígenas y música de las regiones de México.La plataforma, disponible para dispositivos móviles Android y IOS, cuenta con un apartado de música de las culturas indígenas con audios, fotografías, publicaciones y videos de 55 de los 69 grupos etnolingüísticos registrados en México, así como otras secciones para conocer a profundidad los sonidos que nacen de las tierras mexicanas.