En riesgo edificio de la sociedad Manuel Acuña

Saltillo, Coah.- El emblemático, icónico y casi centenario edificio de la Sociedad Mutualista y Recreativa Manuel Acuña, ubicado en la calle Morelos, está en peligro de ser embargado, fruto de los malos manejos de anteriores directivas que contrataron deuda con particulares, quienes hoy exigen el pago de aproximadamente 15 millones de pesos, entre capital e intereses.



Socios inconformes con la situación que está viviendo el organismo, revelaron a Tele Saltillo y Zócalo Saltillo la difícil situación que hoy presenta la sociedad, y dijeron desconocer en qué se aplicaron los recursos contratados, porque al edificio, inaugurado en 1922, hace décadas que no le hacen ninguna reparación mayor, no se diga ampliación alguna.



Los denunciantes dijeron estar muy preocupados porque el embargo parece inminente por parte del acreedor del adeudo, un empresario local de apellido “Aguillón”, y porque al no contar la sociedad con un monto de tal naturaleza, no hay manera de cubrir tal cantidad; también revelaron que la nueva directiva ya está proyectando adquirir una casa en un fraccionamiento al sur de la ciudad para trasladar hacia allá las operaciones básicas de la sociedad.



“El mayor valor de la Sociedad Mutualista y Recreativa Manuel Acuña es su edificio, porque está muy ligado a la historia de nuestra ciudad, por todos los eventos artísticos, sociales, deportivos y culturales que ahí se han realizado a lo largo del tiempo”, dijo uno de los denunciantes, quien agregó que “por eso nos duele que se vaya a perder”.





Acepta presidente una demanda



Ante la solicitud de este reportero de una entrevista para tratar el tema, el actual presidente de la sociedad, Gilberto Mandujano Grimaldi, expuso que por el mismo proceso en el que está inmerso el organismo no podía dar declaraciones, y aceptó dar a conocer su postura en un boletín informativo.



En el texto redactado, que Mandujano Grimaldi dijo fue revisado por los abogados que llevan el caso, aceptó que existe una demanda, y que están haciendo todo lo posible para salvar el edificio, del cual aclaró, aún no ha sido embargado.





Durante varias décadas la Sociedad Mutualista y Recreativa Manuel Acuña fue reconocida como “El Lugar de los Grandes Acontecimientos”, mote que cobró gran fuerza de 1940 a 1965, porque por sus salones desfilaron grandes e históricas orquestas, desde aquella excelente orquesta local de Lorenzo Hernández, hasta la del exitoso e internacional Dámaso Pérez Prado, y sin faltar la Internacional Sonora Santanera.



El Patio Español de la Sociedad Manuel Acuña también fue escenario de los llamados Bailes Rancheros, cada 31 de diciembre, evento en el cual cientos de parejas y matrimonios despedían el año viejo.