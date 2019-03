En riesgo empleos por el caso tomate

Casi 1.5 millones de empleos en México estarían en riesgo si Estados Unidos le pone fin al acuerdo de suspensión de tomate el próximo 7 de mayo, advirtió el presidente del Consejo Nacional de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), Óscar Woltman.En ese fecha se cumplen los 90 días de plazo que empezaron a correr desde el pasado 6 de febrero, cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos notificó su intención de salirse de dicho acuerdo que frenó desde 1996 la investigación antidumping contra las exportaciones hacia aquel país.Eso indica que los importadores se verían obligados a pagar un arancel de 17.56% a partir del primer minuto del día 8 de mayo, apuntó el líder de los horticultores en entrevista con Notimex.Sostuvo que la medida arancelaria traería repercusiones con un alza en los precios del producto agropecuario, y en consecuencia el consumidor sería uno de los principales afectados.“Nosotros creemos que no hay daño porque cumplimos con los acuerdos establecidos de no vender por debajo de nuestro costo para (evitar) afectar a la industria local de Estados Unidos, además porque allá se produce otro tipo de tomate. Más que ser competencia, somos complementarios”, argumentó.Woltman indicó que de ninguna manera se puede vender en 7 dólares la caja de tomate, cuando el precio mínimo es de 8.30 dólares.“Económicamente no es posible hacerlo porque, entonces (los productores) estaríamos perdiendo, incluso estaríamos en bancarrota”, manifestó, luego de viajar a Washington sin tener respuesta ni interés de aquellas autoridades para seguir con las negociaciones.Detalló que esta industria mexicana ha crecido entre 5 y 7% anual desde la última década, lo que le ha permitido generar divisas hasta por 2 mil millones de dólares anuales que abonan a la balanza comercial del país.