En riesgo inversiones con reforma laboral: De Hoyos

En medio del proceso de aprobación de la reforma laboral en el Senado, Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex, dijo que de aprobarse como la envió la Cámara de Diputados se pondrá en riesgo no sólo la estabilidad laboral, sino el atractivo que todavía se tiene como país para las inversiones.De visita en Saltillo para asistir a la sesión de la Coparmex Coahuila Sureste, el empresario aseguró que es conciliable la libertad sindical con la paz laboral, aspecto determinante en entidades como esta. Sin embargo, agregó, de resultar una decisión opuesta a los intereses del empresariado, no descartó la posibilidad de recurrir a medios de defensa legales como los amparos.Señaló que pese a la libertad en la elección de líderes, con la reforma no se da libertad al trabajador para decidir si quiere formar parte de un sindicato o no, sino que vuelve obligatorio afiliarse. Por otro lado, la decisión de estallar o no una huelga se reserva para los líderes sindicales, no al voto de la mayoría de los trabajadores.“Nuestra preocupación central, porque abarcan más de 90% de los empleos en el país y son las más expuestas a los cambios legislativos, son las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pues una desestabilización, un paro ilegal, puede implicar la desaparición de una empresa”, advirtió De Hoyos Walther.Asimismo, el líder nacional de los patrones hizo un llamado a los legisladores a modular con responsabilidad lo que se plasmó en el anexo 23-A del T-MEC sin ceder a presiones norteamericanas que comprometan la paz laboral.Indicó que otros retos son la transición de las juntas de conciliación a tribunales de justicia laboral, así como la revisión de los contratos colectivos a que obliga el T-MEC con una autoridad administradora que todavía no existe.“Estamos a favor de la modernización laboral, pensamos que tiene que estar ubicada en su justa medianía para no afectar las fuentes de trabajo. (…) Estamos frente a una ley que genera cargas insospechadas, de un gran asambleísmo y autoridades que no tienen ni bautismo”, expresó finalmente.