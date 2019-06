En riesgo pensiones de 37 ayuntamientos

Saltillo es el único municipio de Coahuila que no tiene problema en su sistema de pensiones. Los 37 ayuntamientos restantes se ven obligados a desviar recursos, que podrían ser empleados para rubros primordiales como la obra púbica o mejorar los servicios básicos y de seguridad.El titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, consideró grave el problema que afrontan los municipios en el tema de pensiones y sus precarias reservas.“Lamentablemente en lo general, los ayuntamientos están en una situación sumamente imperfecta. Incluso los que ya tienen establecido su esquema de pensiones desde el pasado, de acuerdo con los estudios actuariales –salvo Saltillo que tiene una vida muy prolongada por sus reservas–; los demás, incluido Torreón, tienen una línea en la cual las reserva pueden ser insuficientes para el pago de pensiones”, dijo.Desde la creación de la Ley General de Pensiones para Municipios, la ASE ha brindado acompañamiento y estudios actuariales a varios ayuntamientos.El auditor superior consideró que el tema de pensiones no radica en una simple voluntad de los gobiernos, en el entendido de que en muchos municipios las reservas los rebasan al no tener un plan paralelo para resolver su problema financiero.