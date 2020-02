En Saltillo circula sin placas el 30% de combis

Escuchar Nota

“Hay algunas rutas que están con otra gente, con tipos de seguros o similares, y mientras no estén en un seguro no se les va a dar el visto bueno”.

“Obviamente ellos sí nos piden que les ayudemos a plaquear, lo que nosotros hicimos fue tener una reunión con Javier Díaz González, administrador fiscal General de Coahuila, para tratar de acelerar eso pero también ellos tienen que cumplir con sus papeles”.

Alrededor del 30% del transporte urbano en Saltillo no tiene placas de circulación y aún así otorga el servicio, señaló el regidor y presidente de laEntre las causas por las que dichos concesionarios no han logrado obtener sus placas, el Edil comentó que la falta de un seguro es una de las principales.Recordó que el año pasado se inició una campaña para tratar de regularizarlos a todos, ya que deben reunir ciertos requisitos para poder plaquear y las placas, pero aunque hubo un avance, no se logró regularizarlos a todos.Precisó que el Ayuntamiento sí solicita cumplir con algunos aspectos para dar el visto bueno a la instancia estatal.Apuntó que se les pide trabajar con una aseguradora que sea legal, que esté adscrita aly deben estar dentro de la ley.“Si no plaquean porque ellos no cumplen con un documento, nosotros no tenemos por qué dar un visto bueno”, finalizó.