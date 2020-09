En Saltillo sufren calvario niños con cáncer

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Luz María Gaytán, quien representa a un grupo de familiares de niños con cáncer, denunció que el Hospital del Niño está pasando por problemas de desabasto de insumos que está obligando a que los trasladen a otros lugares, a pesar de que este nosocomio cuenta con los especialistas necesarios.



La mujer, quien hace dos años perdió a su hija a causa del cáncer y se estuvo atendiendo en el Hospital del Niño, dijo que se dedica de manera altruista a tratar de ayudar a otros padres de familia con menores enfermos.







“El Seguro Popular se acabó, y ahorita llegan niños y no los quieren atender, o sea, los mandan fuera habiendo aquí doctores que los pueden atender.



A la deriva sin Seguro Popular



“Hay un niño de 13 o 14 años que llegó lo van a mandar, que arregle el seguro la señora para que se lo puedan atender en el Seguro”.



Dijo que entre los argumentos con los que se han topado los familiares de niños con cáncer es que el desaparecido Seguro Popular los dejó a la deriva, pues la Secretaría de Salud del estado no cuenta con recursos suficientes para el medicamento y las quimioterapias de los menores.



Agregó que incluso algunos menores han sido trasladados a otros estados para su atención, debido a que el personal médico no se hace responsable ante las carencias para la atención de los niños.



“Ahorita son 12 niños que han mandado fuera, que llegan, les hacen lo de la médula y los mandan fuera, no los tratan aquí. Entonces aquí sí hay doctores que los puedan tratar, porque aquí estuvo mi hija”.