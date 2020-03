En Sonora acondicionarán áreas deportivas para atender a pacientes con Covid-19

Escuchar Nota

“Por eso para que no tengas que llegar a un lugar de estos quédate en tu casa estamos a tiempo, sé responsable”, advirtió el funcionario dentro de las instalaciones de entrenamiento para deportistas de alto rendimiento del Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo.

Estamos trabajando en la reconversión hospitalaria, en el momento que se saturen los hospitales de COVID-19 habilitaremos estas unidades. No los quisiera ver aquí, por favor. #QuédateEnCasa seamos responsables. pic.twitter.com/BHlwWghNWs — Enrique Clausen (@Enrique_Clausen) March 29, 2020

“¿Quién querría cerrar una empresa, si no se tratara de un asunto altamente prioritario como la salud y la vida de los sonorenses? ¡Es por humanidad!; ayúdenos a proteger a los sonorenses, no podemos hacerlo solos, los necesitamos a todos, especialmente a ustedes los empresarios”, puntualizó.

El secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen,A través de un video, acompañado del secretario de Infraestructura Urbana (Sidur) en el estado, Ricardo Martínez, y Genaro Enríquez, titular de la Comisión de Deporte (Codeson), así como médicos, dijo que se está viendo donde se pondrán las camillas.Sin excepción, las empresas con actividades no esenciales, deben acatar elcomo medida de prevención y para mitigar el contagio por Covid-19 en la entidad.A través de un mensaje en vivo en redes sociales, representantes del gabinete de Economía y de Salud del Gobierno del Estado dieron a conocer la decisión interinstitucional que se tomó de manera unánime, luego de concluir que se prioriza la salud y la vida de las y los sonorenses.informó los dos, y que tienen como prioridad la salud de los ciudadanos.consiste en la determinación de que se acaten cada una de las medidas urgentes, sin excepción, encaminadas a la conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de Sonora y las diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del Covid-19.precisa que, derivado de la situación de riesgo epidemiológico en la que se encuentra el Estado, una vez que fue analizada la viabilidad técnica de mantener en funcionamiento diversas empresas del sector productivo que presentaron solicitud de excepción, se acuerda que no pueden ser consideradas como casos de excepción para el cumplimiento de los señalamientos efectuados en el Decreto.Lo anterior, debido a que se tomaron medidas para preservar la vida y la salud, permitiendo solo actividades consideradas esenciales, como aquellas que garantizan el abasto y la disponibilidad permanente de alimentos, medicamentos, equipo médico, servicios de agua potable, energía eléctrica, distribución de combustibles, transporte, servicios públicos, entre otras actividades necesarias para preservar la calidad de vida de los ciudadanos.Destaca el documento que en virtud de la exposición técnica y científica realizada por la secretaría de salud del estado, respecto los avances de la epidemia en la entidad, ha quedado claro el riesgo que representa no cumplir las medida establecidas en el decreto.El secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, apeló a la conciencia y a la sensibilidad de los diferentes sectores de la sociedad de que lo que se está haciendo es para proteger a la gente y no por capricho.Recordó que en el mundo existen más de medio millón de personas contagiadas y se han registrado más de 30 mil muertos, mientras que en México ya suman más de 800 casos y 16 muertos, y en Sonora suman ya 14 confirmados positivos, “¿Que esperamos para actuar? No queremos llegar a esos niveles”, dijo.Es importante recordar que de acuerdo al decreto emitido por la gobernadora Pavlovich, una vez concluida la contingencia, se realizarán las acciones pertinentes para que se pueda recuperar la normalidad económica del estado, para lo cual se creará un fondo especial de apoyo a micro, pequeña y mediana empresa.