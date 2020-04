“En Suecia no hay confinamiento”; maestra saltillense radicada en aquel país

Escuchar Nota

“Pero eso no pasa allá en mi Saltillo, entonces mi recomendación para todos los saltillenses es que sigan las instrucciones de mantenerse en casa, y así evitar los contagios, porque no sabemos la capacidad real que tengan las instituciones de atender a la gente, allá no hay hospitales de cinco mil camas y con una organización militares de primer nivel”, explica la entrevistada.

"Suecia, y los países nórdicos en general, creen en la ciencia y se guían por el conocimiento científico. Y desde un punto de vista civil, son sociedades que tienen altos niveles de confianza en las autoridades y que siguen las directrices establecidas por ellas de forma mayoritaria y responsable", señala Paul Franks.

“Aquí en Suecia, no tenemos ningún confinamiento, espero no mandar un mensaje equivocado, aquí se piensa que seria mas importante el(Contagio Colectivo) y las autoridades esperan que para mediados de mayo, entre 40 y 60 por ciento de la población haya pasado el coronavirus, y con los anticuerpos, en lugar de que una persona contagie a tres, contagiaría a una sola, y así sería mucho más fácil atender el problema”.Es, Maestra Universitaria Saltillense radicada en Estocolmo, entrevistada telefónicamente este miércoles desde el noticiario ‘Despega con Chuchuy’ de Tele Saltillo comenta que a diferencia de otras naciones europeas donde el confinamiento es obligado, “aquí la vida sigue normal, lo único que es no hay vuelos y los hoteles no funcionan, y que las reuniones se han limitado a tan solo 50 personas, pero fuera de ahí, todo sigue normal”.“Aquí en Suecia se estila que cuando llega el calor, los restaurantes sacan sillas a las banquetas , y lo único es que están cuidando eso, es que por cada mesa ocupada, dejan una libre, pero tratan de que se haga una vida normal, porque no quieren afectar a los negocios, no quieren dañar la economía, no quieren que se pierdan los empleos” describe la Licenciada y Maestra en Educación, oriunda de Saltillo.Blanca comenta que ha seguido las noticias y contrario a lo sucedido en Italia o EspañaBlanca comenta que por eso es muy importante colaborar adoptando al pie de la letra el, mas vale para que sea mas lento y que las instituciones médicas tengan la capacidad de ir ayudando mejor a la gente que vaya teniendo complicaciones”, nos dice Blanca Esthela, desde Estocolmo, Suecia.Maestra saltillense en SueciaBlanca Esthela Vázquez es una profesionista saltillense, Licenciada y Master en Educación que imparte clases en la Universidad de Estocolmo y en escuelas secundarias, y radica en aquel país desde hace 15 años.El modelo sueco vs el Covid 19Suecia, el único país nórdico que no ha adoptado una cuarentena estricta, también lidera ya el número de muertes por coronavirus en la región, que es muy bajo contra lo que sucede en otras zonas de Europa.La ciencia aún no tiene respuestas concluyentes sobre, y la forma mas efectiva de luchar contra el virus, pero la cuarentena es una de ellas, explica Paul Franks, profesor de epidemiología genética de la Universidad de Lund (sur de Suecia) y profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública Harvard Chan en Boston (EE.UU.), en una entrevista con RFI.Pese a la incredulidad de incluso ciertos sectores de la comunidad científica sueca, ese país permanece en un escenario de pre-coronavirus: restaurantes, tiendas, centros comerciales, guarderías y escuelas primarias permanecen abiertos, aunque la reducción del movimiento en las calles es notable.Otra consideración a tener en cuenta, según el Doctor Franks, es el factor genético. Todavía no se sabe en qué medida el ADN contribuye a la susceptibilidad al coronavirus, pero la ciencia trabaja con la hipótesis de que las características genéticas pueden hacer más o menos probable la contaminación por el virus.