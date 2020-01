En suspenso firma con el Insabi

Escuchar Nota

“Debemos de tener ese importe a finales de este mes… estamos trabajando para darles un dato final en cuanto a lo que hemos estado recibiendo, lo que se dejaría de recibir en un momento dado y ver la vialidad de suscribir el convenio, es lo que se nos ha pedido, actuar con mucha prudencia”.



“Hay que analizarlo tanto en la parte técnica, la parte de salud y la parte presupuestal… seguimos evaluando para hacer una propuesta viable”, dijo, al indicar que el próximo jueves o viernes habrá información al respecto.



, secretario de, informó que trabajan en los análisis financieros para determinar la viabilidad de firmar convenios con el Instituto de Salud para el Bienestar.En la evaluación participan los consejeros jurídicos del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Salud, para precisar el costo que implicaría para el Gobierno del Estado firmar o no los documentos.Se busca garantizar un servicio de salud para toda la comunidad, ser más incluyentes en ese rubro y ampliar la cobertura.Flores Dávila rechazó adelantar un estimado de costo representaría para el Gobierno del Estado el no suscribir el convenio de colaboración con el Gobierno Federal.El Presidenteadvirtió que los estados que no firmen los convenios de colaboración, no tendrán acceso a un fondo por 40 mil millones de pesos.