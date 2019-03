En temas como aborto, AMLO propone decidir con consultas

En la celebración del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso que los temas polémicos relacionados a los derechos de las mujeres se lleven a consulta pública.En el patio central de Palacio Nacional más de trescientas mujeres fueron convocadas a un desayuno para conocer la postura del mandatario y su gobierno en el ámbito de las garantías al respeto a la dignidad de género.Millones de personas en todo el mundo celebran el Día Internacional de la Mujer al exigir un mundo con equilibrio de género, en medio de la brecha salarial persistente, la violencia y la desigualdad generalizada.López Obrador, en su exposición convocó a todas las expresiones femeninas a converger en una postura tendiente a resolver sus demandas de inclusión, fin de la violencia, aplicación de normas que les garanticen derechos y respeto a su dignidad.Antes de la intervención de López Obrador participaron la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman; la estudiante de la secundaria 123 Ana Regina Flores, y la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.El presidente hizo un recuento de las acciones iniciales de su gobierno para respaldar la defensa de los derechos de las mujeres. También consideró que en la ruta de la Cuarta Transformación el respeto irrestricto a mujeres y hombres prevalecerá, como norma y conducta diaria. Entonces propuso que todas las expresiones y grupos de mujeres participen en un solo esfuerzo que les garantice la resolución de sus ancestrales problemas, ligados a la discriminación y violencia.Una vez que reconoció en las mujeres a las mejores pagadoras de los programas económicos del gobierno, y su alto grado de responsabilidad, admitió que en aquellos temas complicados su administración ha optado por encontrar respuestas a través de las consultas populares. Esa postura generó entre las mujeres que mantuvieron extendidas dos mantas, y demandan al Congreso libertad para decidir por el aborto, una reacción de reclamo.Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, le replicó desde el lugar donde se encontraba: “los derechos no se consultan”. El Presidente mantuvo su narrativa y aseguro que en su gobierno no habrá actos de discriminación contra nadie.Entre las asistentes al encuentro también se hallaban mujeres representantes de la sociedad civil y de partidos políticos, distintos los que en coalición apoyaron al político tabasqueño. Frente al templete desplegaron mantas reclamando participación en las políticas de desarrollo nacional.Fue Nadine Gassman quien expuso que las mujeres continúan padeciendo la discriminación laboral: despidos por embarazo, salarios menores por trabajos del mismo valor que los hombres, siendo aún las responsables casi exclusivas de las cargas del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.“Necesitamos afrontar las desigualdades que viven las mujeres desde su infancia. Es indispensable realizar esfuerzos reales y sostenidos para erradicar el embarazo infantil y adolescente porque es inadmisible que tan solo en tres años tengamos cerca de 30 mil nacimientos de niñas, una dolorosa realidad que muchas veces ocurre a causa de la violencia sexual.“25 de cada 100 mexicanas tienen las mejores credenciales educativas; sin embargo, la discriminación de género en el trabajo, no las deja crecer y llegar a los puestos más altos de la jerarquía. La paradoja de la desigualdad de género nos dice que, tanto las más instruidas como las que carecen aún de la formación básica, comparten la misma brecha salarial: 50 por ciento menos remuneración que los varones con la misma formación”.