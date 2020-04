En tiempos del coronavirus, James Corden vive el éxito en YouTube

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Más de 2 millones de reproducciones ha registrado ya la transmisión gratuita liberada por el National Theatre de la producción británica de la obra One Man Two Guvnors, protagonizada por el actor y conductor James Corden.



El clip de más de dos horas y media de duración, registró 200 mil reproducciones cuando se liberó en la plataforma de videos el 3 de abril pasado. La cifra ha ido en aumento desde entonces.



Como parte de las medidas de contención ante la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, los teatros y cines en diversas partes del mundo han cerrado sus puertas, incluido el Reino Unido donde cerca de 50 producciones en el West End de Londres se detuvieron a partir del 16 de marzo.



Ante este contexto, el National Theatre lanzó esta propuesta con la que ha puesto a disposición del público de forma gratuita una serie de sus producciones que previamente se han filmado y proyectado en vivo en los cines.



One Man Two Guvnors, protagonizada por el ganador del Tony James Corden, fue la primera producción de National Theatre que se transmitió, y estará disponible en el canal de YouTube del teatro durante siete días en total.



En el programa National Theatre At Home se contempla que cada jueves a las 19 horas de Londres, se ponga en línea un nuevo título. Entre las obras contempladas se encuentra la adaptación teatral de Sally Cookson de Jane Eyre de Charlotte Brontë el 9 de abril, la adaptación de Bryony Lavery de Treasure Island de Robert Louis Stevenson el 16 de abril y Twelfth Night el 23 de abril con la actriz inglesa Tamsin Greig interpretando el personaje de Malvolia en la clásica comedia de Shakespeare.



Las transmisiones del National Theatre at Home son gratuitas. Sin embargo, los espectadores pueden hacer una donación voluntaria para apoyar al teatro, que estará cerrado, por lo pronto, hasta julio. Según informaron representantes de esta compañía más de 50 mil libras (más de 150 mil pesos mexicanos) fueron recaudados en la primer noche.



One Man Two Guvnors de Richard Bean se estrenó en 2011 en el National Theatre de Londres, dirigida por el británico Nicholas Hytner. Después de su éxito en la escena británica, fue transferida a Broadway.







Con información de Quíen