En Toluca piden no salir después de las 20:00 horas para reducir contagios

Escuchar Nota

“Es necesario que la sociedad haga su parte, los gobiernos están haciendo lo suyo en los tres niveles, como nunca se había visto, pero lo que necesitamos es que la gente haga la suya”, dijo el edil.



“Serán disueltas todas las reuniones que por su número, hasta más de cinco, representen un peligro a la salud”, indicó.



Por el incremento en los contagios y muertes de Covid-19,Además, el Cabildo determinó cpara reducir la movilidad, y el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez advirtió que se sancionará a quienes no utilicen cubrebocas y no acaten las medidas sanitarias.Los integrantes del cuerpo edilicio aprobarondentro del territorio municipal después de las 17:00 horas, en los establecimientos que los expendan, tanto en botella cerrada como para consumo en el lugar, por no ser considerados como alimentos ni actividad comercial esencial.La intención esque compliquen el escenario de la pandemia, y también prevé tener un efecto benéfico de reducir casos de violencia en los hogares.