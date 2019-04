En tres años se resolverá saturación del AICM: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno resolverá la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en tres años, "no en seis como originalmente lo tenían contemplado".En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, adelantó que la próxima semana presentará todo el proyecto de San Lucía, en donde se prevé un ahorro de 100 mil millones de pesos."Y no vamos a tener problemas de falta de agua y vamos bien, y estamos acostumbrados a enfrentar obstáculos y a resolver problemas; esto es como una carrera de obstáculos".Respecto a que el monto original para la adecuación y construcción del aeropuerto civil-militar de Santa Lucía ya registró su primer sobreprecio indicó que es "parte del proyecto" y se están haciendo los "ajustes", pero destacó que "no hay corrupción" ni "fines de lucro".Sobre la existencia de un cerro en las cercanías, indicó que esa situación geográfica se tomó en cuenta desde hace 50 años que se construyó porque "es el mismo aeropuerto.