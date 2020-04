En UANE no destruimos empleos, hemos creado miles: Rector

Escuchar Nota

'En UANE no destruimos empleos, hemos creado miles a lo largo de 45 años y más de 40 mil egresados que han dejado muy en alto el nombre de la universidad'.

La UANE no es una empresa, es una asociación civil sin fines de lucro que jamás en su vida ha tenido 1,200 empleados, actualmente tiene 488 funcionarios de planta, los cuales no han sido despedidos, están cobrando su sueldo y prestación, trabajando desde casa y con guardias esenciales en los ocho campus de la universidad, además se les depositó el fondo de ahorro anual, lo anterior lo aclaróRespecto a la acusación de la Secretaría del Trabajo en el sentido de un despido masivo por parte de la institución, puntualizó que desde su fundación en 1964 no tiene maestros de planta, pues la mayoría tienen otros trabajos, razón por la cual las clases se dan en la tarde-noche, por lo que tienen contratos temporales con tiempo y hora determinadas y cada que acaba un módulo de 6 semanas, son dados de baja delpagando todos los proporcionales de acuerdo a la ley, incluyendo el aguinaldo y prima vacacional, y se vuelven a contratar al inicio del siguiente módulo.El Rector resaltó que sus afirmaciones son avaladas por las altas y bajas registradas en el IMSS, ya que tenemos de 10 mil a 12 mil movimientos afiliatorios anuales.Subrayó que no hay despidos sino terminaciones de contratos y el próximo 25 abril cuanto se reanuden las clases los maestros volverán a ser contratados.Al ser unaJorge Verástegui lamentó que existan funcionarios que no revisen los datos que les pasan sus subordinados porque los hacen producir información inexacta, que produce confusión en la gente.Concluyó diciendo que es una lástima la polarización del país cuando el lenguaje que se usa como común denominador es la diatriba, la denostación y la calumnia, México no se merece esto.