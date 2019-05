En un mes, nadie ha reclamado a niña de 3 años

México.- Una niña de 3 años de edad fue encontrada hace 34 días en una playa de Mazatlán, Sinaloa, y hasta el momento nadie la ha reclamado.De acuerdo con un reporte de Noroeste, el DIF Mazatlán informó que la menor de edad fue encontrada en domingo de Semana Santa en playa Pinitos, caminando sola entre los turistas.“Un día después de haber sido encontrada una mujer fue a reclamarla, asegurando que era su madre. Sin embargo, no logró acreditar con documentos el reclamo por lo que no se le entregó. Luego de ello nadie la fue a reclamar.La dirección del DIF acotó que ese mismo día se encontró a una menor de edad de 11 años, que fue reclamada prontamente por sus familiares que lograron acreditar su parentesco.La niña, identificada como María, fue inscrita a una guardería del DIF y ha sido integrada a las actividades normales de su edad. Sin embargo, dice no saber nada de sus padres.Tampoco presentó huellas de maltrato físico, al momento de ser encontrada.Si la menor de edad no es reclamada en 6 meses, se comenzará un proceso de adopción.