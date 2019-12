En una casita de láminas la pobreza duele, desespera y quebranta

Una pequeña casita de láminas es el hogar de una familia que se gana la vidaSe encuentra en la localidad llamadaen el fogón son lo único que tienen para mitigar el frío. Bajo su cobijo viven Guadalupe Rascón Valenzuela, hijos y nietos., con eso hicimos la casa. Tenemos 12 años viviendo en esta casa, la hizo el papá de mis hijos cuando vivíamos juntos, pero ya tiene mucho separado de nosotros; la hizo luego, en un día”.En inviernos, y los rayos del sol suelen ser un alivio. “En tiempo de calor sobrevivimos con puro abanico, así aguantamos nosotros con un solo abanico, y en tiempo de frío con pura cobija; es difícil vivir en una casita de lámina en tiempo de frío”.Hace años que esta familiaporque en ocasiones el dinero es escaso y las ilusiones tampoco abundan.“No hacemostrabajé tres días nada más porque se acabó el trabajo donde había. El año pasado tampoco hicimos cena de Navidad porque yo estabacon mi mamá enferma; falleció en enero”., pero sus padres no pueden comprarlos, y con tristeza prefieren cerrar los ojos. “Me gustaría que los niños tuvieran juguetes en Navidad. La niña chiquita quiere que le hagan una fiesta, y mi hija le estaba haciendo una piñata de cartón para que jueguen en Navidad, como la otra vez le hicieron también”.El hambre aflige cuando el trabajo en los campos de cultivo es escaso.“No desayunamos para irnos a trabajar,porque llegamos hasta la 1:00 del trabajo. Nos, trabajamos en el arándano, pero ya se acabó y ya no habrá hasta enero”.Guadalupe sueña cona, pero trabajando en los campos de cultivo se torna muy difícil prosperar. “Yo quisiera tener un cuarto de material porque llueve bien feo aquí, hace mucho viento, nosotros amarramos con mecate las láminas para que no vuelen”.Dos cuartos conforman su hogar, el techo es frágil y las paredes vacilan con el viento. “para resguardarnos cuando llueve, y así trabajando, despacito, podemos hacer otro cuarto”.porque lo más valioso es la grandeza de sus corazones. “Compramos las cosas que no se pierden, compramos lo que nos vamos a comer en el día, para que no se eche a perder. Hay veces que no tenemos para comer, se siente desesperación cuando no tenemos para comer o para los pañales de los niños más chiquitos”.El hogar de Guadalupe y su familia se ubica sobre la calle Cerrillos, a un costado del jardín de niños Agustina Achoy Guzmán.