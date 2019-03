En Veracruz, dejan sin agua a 3 municipios por protesta

Integrantes del Comisariado Ejidal de Tatahuicapan, Veracruz, tomaron la presa El Yuribia y cerraron las válvulas, con lo que dejaron sin agua a los habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque para exigir al gobierno el pago en efectivo, no en obras y servicios, de 2.5 millones de pesos mensuales.​Las autoridades municipales han insistido en que el pago por aprovechamiento del agua de la presa sea en obras de caminos y de otros tipos, sin embargo, los ejidatarios quieren el dinero en efectivo, como en su momento lo entregaron los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.Los campesinos aseguran que ya habían acordado con las autoridades municipales y estatales el pago en efectivo, pero que no se lo han entregado, por lo que decidieron cerrar las válvulas de la presa.El presidente municipal Esteban Bautista Hernández, admitió que se trata de un pequeño grupo de personas encabezados por Inocente Bautista Luis, electo recientemente como comisariado ejidal.“Lo que quieren ellos es dinero como lo venían haciendo con Javier Duarte”, señaló.​No es la primera vez que los ejidatarios exigen el dinero radicalmente, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes también intentaron tomar la presa, pero el ex mandatario la blindó con elementos de la Gendarmería Nacional.Posteriormente, en septiembre pasado, Bautista Luis, quien era ex consejo de vigilancia de la comisaría ejidal y del Comité de la Defensa del Agua, ingresó a la presa a cerrar el flujo del agua, pero el entonces gobernador Yunes ya no reaccionó.Al conocer del cierre de las válvulas, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz en Coatzacoalcos llamó a la población a cuidar el agua e indicó que se iniciaría el reparto a través de pipas.