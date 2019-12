En Villa Unión se actuó con contundencia y responsabilidad: MARS

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís mencionó que los presentes son días de unidad, de reflexionar lo que pasa en la entidad y, sobre todo de seguir fomentando la participación de la sociedad.



Lo anterior, durante el evento en el que se incineraron más de 2 toneladas de mariguana así como una cantidad importante de heroína, cocaína y metanfetaminas; todo por un valor aproximado de más de 42 millones de pesos.



Además se destruyeron más de 250 armas entre largas y cortas, así como cargadores y cartuchos.



El Gobernador de Coahuila subrayó que ha dado instrucciones para que se construya un cuartel estratégico en Villa Unión para albergar a integrantes del Ejército Mexicano, corporaciones federales y estatales, y se cuide esa parte de Región de los Cinco Manantiales.



Riquelme Solís indicó que en Villa Unión se actuó con contundencia y responsabilidad, ya que se tuvo la capacidad institucional de hacer frente a un ataque artero a un municipio de Coahuila.



En ese sentido, reconoció la actuación del Grupo de Reacción de la Policía Estatal, al comentar que la Policía Civil, creada hace algunos meses, hizo frente con 15 elementos a miembros de la delincuencia organizada, lo que dio tiempo de que llegaran los refuerzos federales, estatales y municipales.



“Actuamos con mucha responsabilidad, no me arrepiento de haber adquirido el equipo que tiene el Estado, y si en algo hemos invertido, es en seguridad y lo seguiremos haciendo al buscar el consenso de los empresarios y de la sociedad”, manifestó el Mandatario Estatal.



Agregó además que de aquí a que puedan recobrar la calma y la tranquilidad los pobladores de Villa Unión, el Gobierno del Estado hará presencia en distintas vertientes, incluso en ayuda psicológica a las niñas y niños que presenciaron este atentado.



De la misma manera, Miguel Riquelme dijo que se va a reconstruir el municipio, el Ayuntamiento; informó que el reporte de viviendas dañadas era de 70, mismas que fueron baleadas en el paso de los delincuentes.



“Queremos borrar de manera inmediata el ataque, devolviendo la fisonomía de la comunidad, estando ahí presentes”, aseguró.



Expresó además que este evento de incineración de enervantes dentro del ámbito que hoy nos ocupa, sobre todo en la estrategia de seguridad de la entidad, es un claro mensaje del círculo virtuoso por el que nuestra entidad nos lleva a otro rumbo muy distinto al que nos quieren encaminar personas ajenas a nosotros, por lo que agradeció la presencia de las autoridades federales.



Asimismo, mencionó que además de la irrestricta coordinación, existe una actuación puntual del Gobierno Federal en Coahuila, del Ejército Mexicano, de las autoridades estatales, del Poder Judicial y de los alcaldes.



En su mensaje previo a la incineración de droga decomisada, Miguel Riquelme expuso que el Operativo Noreste funcionó, ya que también en Nuevo León y Tamaulipas estaban esperando a los integrantes de este grupo delictivo que atentó contra los habitantes de Villa Unión.



Recordó además que la extensión territorial de Coahuila ha obligado a construir mucha infraestructura en materia de seguridad, y enumeró las obras, como los 3 cuarteles militares de más de 200 millones de pesos, el Hospital Militar en Torreón; las 7 bases militares y una octava que se construye en el Municipio de Jiménez.



“Vamos a construir este año un regimiento en Ciudad Acuña, con un costo arriba de 260 millones de pesos, y a todo eso le sumamos esta nueva base militar en los Manantiales”, dijo Riquelme Solís.



Por su parte, Efraín Alonso Gastélum Padilla, Delegado de la Fiscalía General de la República, mencionó que el Gobierno del Estado de Coahuila y sus municipios, en coordinación con la Federación, están enfocando todas sus acciones para tratar este grave problema de salud pública de manera coordinada, en un concepto bajo dos líneas de acción importantes: la educación a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a fin de que eviten el consumo de droga de cualquier tipo.



La segunda línea de acción es la actuación coordinada de todas als autoridades de los tres niveles de Gobierno para la aplicación irrestricta de la Ley en materia de narcóticos y combate a la delincuencia organizada.



“Una muestra de ello fue el evento sucedido en Villa Unión, donde la acción coordinada de las autoridades estatales, lideradas por el gobernador Miguel Ángel Riquelme, le dio un mensaje contundente a la delincuencia: No los vamos a dejar actuar”, enfatizó Gastélum Padilla.



Acompañaron al Gobernador en este evento, además, Jaime Bueno Zertuche, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local; Everardo Durán Flores y José María Morales Padilla, alcaldes de Arteaga y Ramos Arizpe, respectivamente; José María Fraustro Siller, Secretario de Gobierno; Juan José Yáñez Arreola, magistrado representante del Tribunal Superior de Justicia; Coronel de Infantería DEM Roberto René Carranza Solórzano, Comandante de la Sexta Zona Militar, y Federico Fernández Montañez, Comisionado de Seguridad en el Municipio de Saltillo.