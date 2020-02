En vilo, nacionalidad de mexicanos en EU

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la Constitución no contempla otorgar la nacionalidad a personas de segunda generación que no hayan nacido en México, es decir, a nietos de connacionales en el extranjero.



Desde 2014 y debido a un caso aislado de un tribunal, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comenzó a otorgar la nacionalidad a quienes, al igual que sus padres, no nacieron en México, pero cuyos abuelos sí.



Titulares de consulados en Estados Unidos, principalmente, solicitaron a la dependencia que defina la situación, puesto que de aplicar la resolución de la Corte se afectará a la comunidad nacional fuera del País y habrá descontento ante la negativa de realizar el trámite.



Aseguraron que se vive incertidumbre sobre lo que sucederá con las personas que ya fueron registradas como mexicanas.



El tema se trató en la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules que se llevó a cabo recientemente en la sede de la secretaría.



De la reunión y del criterio de la Corte, expuso un cónsul mexicano, se desprende que resulta improcedente la transmisión de nacionalidad mexicana en cualquier supuesto distinto a lo establecido en el artículo 30 constitucional.



Fuentes diplomáticas aseguraron a EL UNIVERSAL que el área jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores analiza el caso para tomar una determinación y dar instrucciones al personal de la dependencia en otros países.