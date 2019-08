Anuncia AMLO en Ramos 40 mil mdp para Salud

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 40 mil millones de pesos para el sector salud, que garantizarán el abasto de medicamentos gratuitos; la contratación de médicos y enfermeras; la construcción, equipamiento y mantenimiento de clínicas y hospitales, y la basificación del personal eventual.Tras recorrer el Hospital Ixtlero, López Obrador, junto con el gobernador Miguel Angel Riquelme Solís, encabezó una asamblea pública para informar sobre las cuatro acciones principales que darán “alivio” a la salud de la población.Dijo que se mantendrá el régimen ordinario del IMSS y el ISSSTE, Coahuila tiene un gran número de derechohabientes, lo que explica la saturación de servicios, la tardanza de documentos y falta de medicamentos, por lo que estos servicios mejorarán.Al mismo tiempo mejorará el IMSS-Bienestar, que cubre a los que no tienen seguridad social. Además, establecerá un acuerdo con el Gobierno de Coahuila para mejorar la atención a la población abierta.Durante el “Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural de Ramos Arizpe, Atención Médica y Medicamentos Gratuitos”, ase refirió al compromiso de que no falten los medicamentos en las unidades médicas rurales, centros de salud, clínicas y hospitales.Además, que no falten enfermeras ni médicos. El problema del pasado, es que escuelas y facultades obstaculizaban el ingreso de alumnos, lo que explica que ahora no haya personal suficiente. Quienes laboren en el campo ganarán más.Otra prioridad, es la construcción, equipamiento y mantenimiento de los centros de salud, unidades médicas, clínicas y hospitales que deben estar en buen estado, y con el equipo necesario.Como cuarto aspecto, basificar a más de 80 mil trabajadores de la salud, es decir a la totalidad de los que no tienen base, lo que deberá cumplirse antes de finalizar el sexenio. Así, atenderán primero a los que tienen mayor antigüedad como eventuales y no aceptarán recomendados.Para cumplir los compromisos, se ampliará el presupuesto del sector salud en 40 mil millones de pesos.Al evento asistieron el alcalde José María Morales; Juan Martín de León, director del Hospital Ixtlero Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; Zoé Robledo, director general del IMSS; Gisela Lara Saldaña, titular del Programa IMSS-Biestar; Juan Antonio Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar, y Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE.