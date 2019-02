EN VIVO: Los Oscar al minuto

La Academia de Cine de Estados Unidos entrega este domingo los premios Oscar a lo mejor del cine; sigue la cobertura más completa y no te pierdas ni un detalle de lo que ocurre con los mexicanos nominados.Mejor Corto Documental: "Period. End of Sentence" fue el ganador de esta categoría.Mejor Cortometraje Animado: "Bao" es el corto ganador de esta estatuilla.¡Muchas felicidades a "Spider-Man: un Nuevo Universo" por ganar a Mejor Largometraje Animado!.Mahershala Ali se lleva el Óscar a Mejor Actor de Reparto por su actuación en Green Book.Mejor Edición: ¡El tercer premio para "Bohemian Rhapsody"!¡Y lo logró! "Roma" se lleva el Óscar a Mejor Película Extranjera. Crédito: especialMejor Mezcla de Sonido: ¡"Bohemian Rhapsody" la vuelve a hacer! El trabajo de John Warhurst fue acreedor a esta estatuilla.El premio a Mejor Edición de Audio se lo llevó Paul Massey, por su trabajo en "Bohemian Rhapsody".¡El primero para 'Roma'! Alfonso Cuarón recibió el Óscar a Mejor Fotografía, con este galardón el cineasta se convirtió en el tercer mexicano en obtener este premio."Pantera Negra" se llevó el premio a Diseño de Producción, categoría a la que estaba nominada "Roma".¡Wakanda por siempre! Black Panther se lleva su primer Oscar por Mejor Diseño de Vestuario Con un estrafalario vestido y un títere de conejo, Melissa McCarthy presentó a los ganadores de una de las categorías más queridas por la Academia. En esta ocasión, Black Panther la película sobre superhéroes de Marvel Comics, se llevó su primer premio de la noche. También está nominada a Mejor Película.La cinta "El Vicepresidente: más Allá del Poder" se ganó el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería en los Óscares 2019.El Oscar a Mejor Documental se lo lleva Free Solo Helen Mirren y Jason Momoa presentaron a los ganadores de Mejor Documental.El premio a Mejor actriz de reparto es para... ¡Regina King! La actriz se llevó el premio por su interpretación en If Beale Streat Could Talk; esta es la primera nominación que pierde Roma. Te recomendamos: Marina de Tavira pierde el Oscar frente a Regina King¡Ya inició la ceremonia 91 de los premios Oscar! Adam Lambert y Brian May, guitarrista de Queen, abren la pista con We Will Rock You, We Are The Champions.