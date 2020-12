EN VIVO: Sigue la conjunción de Júpiter y Saturno que no ocurría desde la Edad Media

Escuchar Nota

y como si fuera una gran casualidad, este lunes 21 de diciembre el cielo nos regalará una serie de increíbles fenómenos astronómicos al mismo tiempo, para dar por terminado este año, y la gran protagonista será la llamada Gran Conjunción entre, que habría dado origen a la historia bíblica de la estrella de Belén.Este hecho es importante porque no ocurre desde la Edad Media y aquí te decimos cómo y a qué hora lo podrás ver en México, para que no te pierdas este evento celeste único en su tipo.se pudo apreciar entre el 16 y 21 de diciembre. A este fenómeno astronómico se le conoce como la “gran conjunción”. Es un evento que no ocurría desde el siglo XIII. El último registrado fue, según los expertos de astronomía, en 1226.Sin embargo, el día que las personas podrán verlo con mayor claridad será este 21 de diciembre, es decir a sólo tres días antes de la Navidad. La alineación de estos dos planetas harán que pienses que estás viendo unTambién es importante señalar que aunque estos planetas parecieran casi unidos, sólo es un efecto de la perspectiva en la que se mira, pues lde kilómetros de distancia. De acuerdo con Biobiochile, el astrónomo Patrick Hartigan de la Universidad Rice afirmó que la conjunción entre estos planetas es extraña.Si quieres ver este hermoso acercamiento entre Júpiter y Saturno lo único que necesitas es mirar hacia el cielo, si es que las condiciones climáticas te lo permiten. No es necesario que ocupes un telescopio, aunque tendrías mayor detalle. Para identificar los planetas recuerda que Júpiter es el astro más brillante del cielo –luego de la Luna–., reconocido por su grandioso sistema de anillos. Una vez que la conjunción ocurrá será más fácil distinguir el que parecerá un solo cuerpo brillante en todo su esplendor.