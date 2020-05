En Yucatán ningún nivel educativo regresará a las aulas

Escuchar Nota

“Aun bajo el supuesto de que en los siguientes días y semanas el avance de la pandemia disminuyera en los números de casos y fallecimientos, no estamos como para exponer en ningún sentido a nuestros niños, niñas y jóvenes a potenciales contagios de Coronavirus, ni tampoco exponer a nuestro magisterio estatal que cuenta con un porcentaje importante de maestros en condiciones de vulnerabilidad”, aseveró el Gobernador.



“Quiero ser enfático en este último punto: la reapertura de nuestra economía será escalonada, es decir, no vamos a abrir todos los negocios de golpe, sino por sectores. Será totalmente responsable, pues solo se dará en los negocios que hayan cumplido con todos los protocolos de higiene y prevención que se establezcan para cada giro, empezando por los negocios que representen menos riesgos para la salud”, puntualizó Vila Dosal.



“Entiendo que muchos quisieran abrir sus negocios, pero no es posible abrir todo al mismo tiempo, pues subirían los contagios en todo el estado. Por eso la reapertura de nuestra economía será gradual y bien planeada para no tirar por la borda lo logrado en salud en las últimas semanas y por ahora solo están autorizados a abrir únicamente los giros que anunciamos hoy y bajo estrictas condiciones de higiene y prevención, pues las que incumplan los protocolos y medidas de higiene y prevención de contagios, serán clausuradas de manera inmediata y sancionadas con las multas que marca la ley”, subrayó el Gobernador.



“Tengan la tranquilidad de que la reapertura de nuestra economía en todo momento será responsable y gradual siempre poniendo primero el cuidado de la salud de todos. Conforme la reapertura vaya dándose de manera escalonada, todos tendremos que seguir cumpliendo las medidas de higiene y prevención, pues de todos dependerá que el número de contagios no se incremente en estos días para que estos planes puedan seguir adelante. Sigamos siendo responsables y trabajando juntos para salir adelante, unidos como uno solo”, finalizó el Gobernador.



Para no exponer la salud de niños, jóvenes y maestros yucatecos al contagio del Coronavirus,en lo que resta del actual ciclo escolar, pues en Yucatán no existen las condiciones óptimas para el retorno a las aulas.En un mensaje dirigido a los yucatecos a través de un video difundido por redes sociales, Vila Dosal precisó que esta determinación se tomó después de escuchar la opinión de nuestros expertos en epidemiología y salud pública, así como al valorar la evolución de la pandemia en el sureste del país y en el territorio estatal, “siempre teniendo como alta prioridad proteger la salud de los estudiantes, maestros y personal que labora en el sistema educativo estatal”.En ese sentido, Vila Dosal instruyó a las autoridades educativas estatales a ponerse en inmediata comunicación y coordinación con la Secretaría Federal de Educación para acordar e informar oportunamente lo que más convenga a los alumnos de cada nivel educativo para que se determinen los mecanismos más seguros para recuperar clases con posterioridad y/o ajustar calendarios en virtud de esta medida que anunciamos hoy, por lo que les exhortamos a estar pendiente únicamente de los canales oficiales para informarse sobre este tema.Respecto a las escuelas que actualmente cuentan con sistema de educación a distancia o por medio de plataformas digitales, el Gobernador indicó que podrán seguir operando bajo esta modalidad como lo vienen realizando al día de hoy.En un segundo tema que abordó en su mensaje a los yucatecos, Vila Dosal informó que ya comenzaron los trabajos para el desarrollo de un Plan Estatal para la apertura responsable y gradual de nuestra economía, “de tal manera que la reapertura no signifique poner en riesgo la salud de los yucatecos y que logremos la reactivación del empleo de manera segura para todos”.El Gobernador explicó que el día de ayer se realizó la primera de una serie de mesas de trabajo para el desarrollo de este plan, en la cual estarán participando los representantes de organismos empresariales, patronales, sindicales, universidades y organismos de la sociedad civil para escuchar, intercambiar e identificar los mejores protocolos de higiene y prevención, criterios de apertura y operación de negocios para que se garantice la protección a la salud de todos los ciudadanos, empleados y clientes de la manera más segura posible.También será oportuna, pues cada nuevo giro irá abriendo cuando las condiciones lo permitan y solo si hoy, mañana y los días por venir continuamos siendo responsables con las medidas de higiene y prevención, pues en cualquier caso la reapertura estará condicionada en su momento a que el número de casos que se reportan diariamente se mantengan en los mínimos posibles para que el número de hospitalizados por el Coronavirus no rebase nuestra capacidad hospitalaria instalada, añadió el Gobernador.Bajo estas condiciones y criterios, Vila Dosal recordó que a partir del día 18 de mayo se permitirá la reapertura en todo Yucatán de la industria aeroespacial, aeronáutica y de fabricación de autopartes y que a partir del 1 de junio permitiremos también la reapertura del sector de la construcción, “pero ambas estarán condicionadas a la aplicación de estrictas medidas de higiene y prevención de contagios a trabajadores, clientes, directivos y ciudadanos en general, toda vez que estamos en los días previos a los picos de la pandemia”.En lo que respecta al resto de los giros no esenciales, Vila Dosal explicó que, durante el transcurso del mes de junio, siempre y cuando la evolución de pandemia lo permita, estaremos anunciando poco a poco las fechas para la reapertura de más giros de negocios, empezando con quienes garanticen menos riesgo de contagios y cumplimiento de estrictas medidas de higiene y prevención.