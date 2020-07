Enaltece con su rap Hispana a Monclova

Escuchar Nota

Ciudad de México.- “Ser rapera no es fácil”, acepta Hispana, la mexicana que desde 2012 se desarrolla como solista en el mundo del hip-hop.



Originaria de Monclova, Coahuila, la intención con sus letras es enaltecer sus raíces y expresar inconformidades. Su nombre real es Patricia Gonzalez Osaria y en el rap encontró su “válvula de escape”, desde los 14 años.



“Es difícil para todos mis colegas y para mí porque a todos los he visto crecer, incluso a algunos colegas que ya están muy arriba; ha sido difícil para todos porque siempre vivir de lo que te gusta hacer es difícil, pero como mujer llegó el momento en el que yo me quite ese tabú de que no podía hacerlo porque era una chica y simplemente fui por ello, dije ‘no voy a pararme, aquí no veo muchas chicas, pero yo voy a ir directo a lo que quiero’, eso fue lo que me funcionó”, dijo.



También conocida como Mamba Negra se ganó ese título en 2012, cuando lanzó de forma independiente un álbum con el mismo nombre.



Hoy, bajo la disquera Universal Music, Hispana trabajó su nuevo proyecto llamado Mujer de Fuego, en el que además de experimentar con nuevos sonidos, también adaptó sus letras a un formato “más digerible”.