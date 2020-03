Encabeza MARS en La Laguna la conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Escuchar Nota

Torreón, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer en esta ciudad.



Ahí entregó un reconocimiento a Ariadne Lamont Martínez por sus 25 años de defensa de los derechos de la mujer. Ella es la Vocera de la Red de Mujeres de La Laguna.



El titular del Poder Ejecutivo en Coahuila agradeció la invitación a este evento, donde señaló que son políticas de Estado la defensa y protección de los derechos de la mujer.



Así como el impulso a su pleno desarrollo en el ámbito de su elección y la erradicación de toda forma de violencia o discriminación que atente contra su integridad física o emocional.



“Ciudadanía y autoridades no podemos permitir que la mujer sea discriminada en su trabajo, violentada en las calles o los espacios públicos”, sentenció.



“Como Gobernador de Coahuila reitero mi firme compromiso de seguir trabajando para lograrlo, y mi total apoyo a todas las trabajadoras del Gobierno Estatal que participen en el movimiento del próximo 9 de marzo”.



“Somos conscientes de que su lucha no es fácil y ha sido necesario que alcen su voz para lograr un México en el que se sientan libres y seguras en todo momento y lugar”.



En colaboración mutua y de respeto con los otros Poderes, se trabaja para garantizar que su acceso a la justicia sea aún más rápido y expedito, destacó el Gobernador.



“En noviembre pasado, en conjunto con las diputadas de la Comisión de Igualdad del Congreso Local firmé una iniciativa para la incorporación de tres nuevas leyes estatales y la reforma de nueve ordenamientos a fin de armonizar nuestra legislación con distintos tratados internacionales”, recordó.



Riquelme Solís destacó una nueva ley de emisión y seguimiento de medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia, cuyo objetivo es lograr una efectiva protección y evitar que sean objeto de un nuevo acto violento.



Se adoptó un esquema de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, y se reafirmó la voluntad de seguir sancionando el feminicidio: “Y por ningún motivo avalamos la desaparición de este tipo penal”.



“Al contrario, a través de una iniciativa de reforma debe agravarse la pena y llegar hasta 90 años de prisión para quien prive de la vida a una mujer, menor de edad, en condiciones de discapacidad, adulta mayor o embarazada”.



“O cuando las hijas y los hijos fueron testigos de la muerte”.



El Gobernador apuntó que su Administración está diseñando la creación de Juzgados Especializados en Violencia Familiar, con la finalidad de asegurar la integridad de las mujeres, sus hijas e hijos y garantizar el pago de pensión, así como la custodia de los menores.



Notificó que Coahuila cuenta con 5 Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM) y otro más en construcción, cuyos protocolos de atención han sido avalados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).



Insistió que en la entidad se ha abierto la puerta a las oportunidades para la igualdad sustantiva de las mujeres en las múltiples esferas sociales y políticas.



CDHEC



Hugo Morales Valdés, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), aseguró que uno de los pilares fundamentales tiene que ver con reconocer los derechos.



“Este es foro es resultado de ello, reconocer la lucha que las mujeres han tenido que dar, y en ese sentido es nuestro deber desarrollar programas de capacitación y que puedan desarrollarse políticas a través de su participación”, expresó.



De esta sinergia que se ha hecho con algunas asociaciones, como con la Red de Mujeres, anunció que brindarán en coordinación con la Universidad Iberoamericana el Diplomado en Categoría de Género y Comunicación Política para las Mujeres.



El que dará la oportunidad a las coahuilenses que tengan interés en cursarlo, y esta Comisión dará 20 becas para que el costo no sea un impedimento.



Agradeció a los presentes el interés que tienen en el trabajo que están realizando desde esta dependencia.



Por su parte, Ariadne Lamont Martínez, Vocera de la Red de Mujeres de La Laguna, hizo uso de la voz para subrayar que a través de casi 24 años de existencia esta red ha recogido las necesidades más sentidas de las mujeres.



Desde entonces se ha buscado incidir en las políticas públicas en pro de ellas y de las niñas.



Este 6 de marzo es una jornada de buenas noticias, evidenció, pues hoy presentan de manera oficial el ala institucional de la Red, con el Instituto de Formación, Investigación, Consultoría de Género y Derechos Humanos (INCIDE FEMME).



Desde donde se estará en capacidad de realizar convenios que permitan un mayor alcance, y se hará en las siguientes líneas de acción:



- Incidencia



- Investigación



- Formación



- Consultoría



- Proyectos



Del diplomado, reconoció que es un esfuerzo tripartita donde se involucran Gobierno, empresarios y sociedad. Es también el único en el norte de México.



Jorge Zermeño Infante, Presidente Municipal de Torreón, se dijo gustoso de estar en este evento, pues se habla de un tema que ha estado persistente entre la sociedad.



“Hablar de una vida libre sin violencia nos invita a reflexionar como sociedad. La reivindicación de la lucha de los derechos de las mujeres nos llama, existen aún actitudes donde no se les da el mismo trato y se discrimina en algunas empresas si está embarazada”, aseguró.



Por lo anterior, puntualizó venir a reflexionar sobre estos temas y donde la gente puede opinar es un momento importante entre la ciudadanía.



Guillermo Prieto Salina, Rector de la Universidad Iberoamericana de Torreón, dio la bienvenida y detalló que la palabra conmemorar invita a “volver a la memoria”, mientras que recordar es “volver al corazón”.



En este trabajo de conmemoración se debe poner el corazón, además de la memoria por aquellas mujeres que pidieron justicia y que no piden más que sólo respeto, afirmó.



Acotó que esta institución siempre será una plataforma para participar y para educar, y agradeció al Gobierno Estatal y a todas las instancias que continuamente recuerdan que debemos reeducarnos y que hay mucho que se debe poner en común por el bien de la sociedad.



Hasta la Universidad Iberoamericana se dieron cita, también, Elisa Catalina Villalobos, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado; Marcelo Torres Cofiño, diputado local, y Astrid Casale de Zermeño, presidenta honoraria del DIF Torreón.



Así como María Leticia Sánchez Campos, Procuradora para Niños, Niñas y Familia; Irene Spigno, Directora General de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la UAdeC, y Gabriela Noguez Sandoval, Visitadora General de la CDHEC.



Funcionarios estatales, municipales, de esta casa de estudios, estudiantes de diversas universidades de la región y colectivos defensores de los Derechos Humanos de las Mujeres.