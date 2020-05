Encabeza Miguel Riquelme Mesa de Salud con la IP

Escuchar Nota

Algunos acuerdos de la mesa fueron:

El Gobierno de Coahuila respalda la Mesa de Salud que propone el Instituto Tecnológico de Monterrey y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y BBVA para combatir al COVID-19.“Esta mesa nos va a permitir evaluar la situación de la, pues se busca la participación de más sectores de la comunidad.Advirtió que cuentan con una aportación del Gobierno Estatal para las acciones que se vayan a emprender: “Es una ayuda y me interesa sumarme a lo que consiguen”.Anunció que el 10 de mayo los panteones permanecerán cerrados y desde el día 8 estarán supervisando que no se abran., de acuerdo a los usos y costumbres de la entidad.Su Administración está de acuerdo con lo que esta mesa vaya definiendo, toda vez las acciones deben fluir con lo que ya se está haciendo.La decisión de proteger a los primeros en la línea de batalla, como al equipo médico, ha sido punto medular en la estrategia desplegada por su Gobierno.Pero la pandemia por COVID-19 también puso al descubierto algunas carencias y necesidades del Sector Salud a nivel nacional.“Ahorita, lo primero es evitar el mayor número de contagios para evitar mayor número de hospitalizados y en terapia intensiva”,Por lo mismo, enfatizó que se hará lo que toca en relación a la comunicación para seguir tratando de convencer a que la población de Coahuila permanezca en casa.Así como todo lo que esté a su alcance para que no haya una circulación excesiva de personas, agregó el gobernador Miguel Riquelme.Propuso una reunión posterior de trabajo y poner en claro los números, como cuáles son los apoyos que ya se dan y lo que ya se invierte en pruebas para coronavirus.Coahuila es el único Gobierno que ha estado aportando al IMSS de manera directa: en Monclova dirigió 11 ventiladores.El coordinador de la, agradeció la presencia de las autoridades de los diversos órdenes de Gobierno.Esta idea se inspira, explicó, en un modelo de la mesa deEs un espacio de encuentro, es una red de gobernanza que une a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para solucionar la problemática de salud que enfrentamos.Privilegia el diálogo para la búsqueda de acuerdos locales, define líneas de acción en coordinación de todos los sectores y da confianza a todos.“Los presentes son de diferentes medios y están comprometidos con amplias capacidades”, dijo.• Proteger al Sector Salud.• No relajar la campaña que invite a la población a quedarse en casa.• Realización de pruebas.• Conocer la disponibilidad de camas de atención COVID-19.Por su parte, el, agradeció la preocupación y ocupación de los empresarios al convocar a este encuentro.Señaló que se tiene que mantener el ánimo, porque para, pero que al salir lo hagan con la mayor seguridad.“Nadie de los que estamos aquí queremos que las medidas de salud se relajen”, aseguró el Alcalde.El también representante dely el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna para apoyar esta mesa de salud, pues ellos tienen seis semanas trabajando ya en el tema.En su momento, el representante deque tengan grandes necesidades y donde puedan acudir personas enfermas de COVID-19.Esto para apoyarles con equipo de seguridad a médicos, enfermeras y camilleros.“Queremos que sea el apoyo para la zona conurbada y queremos apoyar a los municipios de Coahuila y Durango”, expresó.Por cada peso que se deposite a, y para ello se requiere del apoyo de la ciudadanía.Ellos, a su vez, harán llegar el apoyo a nosocomios identificados como COVID, refirió.“De Laguna Yo Te Quiero”,indicó que hace seis semanas se reunieron médicos y empresarios laguneros para empezar el camino en este sentido.La idea era reunir kits para entregar a los que más lo requerían, y ya se fueron a 19 centros hospitalarios de esta zona.En una primera fase les interesaba que 700 médicos, de varios lugares deentre otros artículos.Se hizo un sondeo para identificar a jefes de enfermeras yLa siguiente ocasión se entregaron 900 kits más, y como “Laguna Yo Te Quiero” ofreció su línea de trabajo para lo que venga en este esfuerzo.Durante esta reunión estuvieron también presentes el, y el General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Enrique Hernández Cisneros, Mando Especial de La Laguna.El Secretario del Trabajo del Estado, Román Alberto Cepeda González; el titular de la Unidad de Atención Regional en La Laguna, José Antonio Gutiérrez Jardón, y el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, César del Bosque Garza.También del Consejo Cívico de lasy representantes de Salud como el alergólogo Alberto Salas Cepeda y el otorrinolaringólogo Luis Maeda, entre otros.