Encabeza Riquelme destrucción de drogas

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís presidió el acto de destrucción de más de 10 mil 786 kilos de mariguana, 0.25 kilos de clorhidrato de cocaína, 0.8979 de heroína, 24.55 kilos de metanfetaminas y 11 mil 004.62 litros de alcohol, todo con un valor de 219 millones 33 mil 729 pesos.Dentro de los esfuerzos y programas interinstitucionales de los tres órdenes de Gobierno, el evento de incineración se llevó a cabo en el Campo de Tiro de Torreón, con el propósito de impedir que se acumulen grandes cantidades de droga y evitar riesgos.Con esta acción se cumple con el mandato legal que prevé la destrucción inmediata de las drogas aseguradas en sus diferentes modalidades.En su intervención, el Gobernador hizo un reconocimiento al Ejército Mexicano por el combate a la delincuencia y por ser parte de la lucha que emprendió el Estado hace tiempo, y que hoy genera grandes resultados.“El Ejército, en coordinación con las fuerzas locales, ha hecho de Coahuila un estado ejemplo, donde no escapan de suceder cosas como en los estados vecinos, y que gracias a ese trabajo hemos podido blindar a Coahuila”, expresó.La destrucción de droga es un acto simbólico que representa un trabajo de todo el año que hacen las instituciones, dijo Riquelme Solís.Desde su Administración, al día de hoy se han incinerado en Coahuila 57 mil 035.78 kilos de mariguana, 33.21 kilos de clorhidrato de cocaína, 20.87 kilos de heroína, 113.08 de metanfetaminas y 25 mil 630.32 litros de alcohol, con un valor de 1 mil 988,166 millones de pesos, que podrían costar en el mercado negro esta droga y los objetos del delito.Reconoció asimismo la efectividad con la que han trabajado y la coordinación que existe entre las fuerzas policiales, que se refleja en la quema de enervantes y la destrucción de objetos de delitos.Ante grupos de estudiantes y empresarios que atestiguaron este acto, el Mandatario estatal dijo que es necesario que sepan que la lucha de las corporaciones es para que los jóvenes tengan las oportunidades de desarrollo y empleo.La seguridad se tiene que abordar con una gran coordinación, porque hoy no es solamente la fuerza policial, sino un círculo virtuoso en el que Coahuila ha trabajado, señaló el Gobernador.Precisó que el Ejército Mexicano ha participado con el Gobierno de Coahuila en cada rincón del estado, y por eso hoy tenemos los indicadores de seguridad con una tendencia favorable, que han sido reconocidos a nivel nacional.“Sin embargo, esto no es por casualidad, sino por una estrategia a lo largo del tiempo, con la participación ciudadana, de los gobiernos Federal, Estatal y de los municipios, y que ha producido resultados”, comentó Miguel Riquelme.En Coahuila, el Ejército Mexicano está en todas las regiones: Existen tres mega cuarteles, siete bases militares y se está construyendo la octava en Jiménez.Además, señaló que muy pronto será edificado un regimiento en Ciudad Acuña, así como el Hospital Militar y tres bases aéreas, todo ello construido por los coahuilenses con dinero de la Federación, del Estado, de los municipios, así como de los empresarios que han participado en la lucha contra los criminales.Riquelme Solís recordó que hace unos días se colocó la primera piedra del Centro de Identificación Humana, el primero en su tipo en el País.El sistema de video-vigilancia va a tener un software —también el primero en el País— y se sumará a los municipios que han estado haciendo un gran esfuerzo, como Torreón, Monclova, Piedras Negras y Saltillo.Dentro de todas las acciones que el Gobierno de Coahuila trabaja en coordinación con el Gobierno Federal, se espera también la llegada de la Guardia Nacional, que se estará sumando a este gran esfuerzo en todas las acciones contra la inseguridad.“En el caso de Coahuila, no debemos de asustarnos cuando algunos delitos aparecen más pronunciados en los indicadores. Si el narcomenudeo ha subido en Coahuila, es que hoy se combate de frente, aunado a la capacidad de denuncia y la confianza que se tiene en la denuncia pública”, destacó.El Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, manifestó su compromiso de garantizar la paz, trabajando de manera conjunta para aumentar los modelos de justicia que protejan los derechos de las víctimas.Con la destrucción de drogas se evita el envenenamiento de miles de niñas, niños y adolescentes, y se asegura su adecuado y libre desarrollo psicosocial, aseguró.Al acto de incineración y destrucción de objetos, asistieron el alcalde Jorge Zermeño Infante, la diputada local Blanca Eppen Canales, el Secretario de Gobierno en el Estado, José María Fraustro Siller; el General de División D.E.M. Raúl David Guillén Altuzar, Comandante de la XI región Militar, y el General de Brigada D.E.M. Enrique Covarrubias López, Comandante de la Sexta Zona Militar.Asimismo, el General D.E.M. Enrique Hernández Cisneros, Mando Especial para La Laguna; Miguel Mery Ayup, representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila; José Luis Pliego Corona, Secretario de Seguridad Pública en el Estado; Efraín Alonso Gastelum Padilla, Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en Coahuila, y el representante del Ejecutivo del Estado en La Laguna, Samuel Rodríguez Martínez.