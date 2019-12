Encabezan Pearl Jam y Eilish Lollapalooza

La banda de grunge y rock alternativoy la cantanteencabezan el cartel del, que se llevará a cabo el 18 y 19 de julio de 2020 en el Hippodrome Longchamp de París, Francia.A través de redes sociales, los organizadores dieron a conocer que en el primer día de la cuarta edición del encuentro musical. También participarán Khalid, Vald, Rita Ora, Vini Vinci, The Struts, Jessie J, Joe Dwet File, Fever 333, Finneas, HErobust, Spag Heddy, Sabrina Claudio, Said the sky, Talisco, BBNO$, Mazziel, entre otros.Para el 19 de julio actuarán, además de Pearl Jam, Vampire Weekend, Burna Boy, Haim, Illenium, Rezz, Alec Bejamin, Little Simz, Rüfüs du Sol, Klingande, GRiz, Subtronics, Boogie T, Whipped Cream, Asdek, entre otros.Este año, la también compositorase impuso en la categoría de Artista Nuevo del Año en los American Music Awards (AMA) con su éxito, tema que también fue seleccionado como lapor Billboard.De acuerdo con la revista estadunidense, Eilish, de 17 años, se ha colocado como una de las mejores artistas de pop en este 2019 con su álbum debut When we all fall asleep, Where do we go?, que logró el número uno de más larga duración en la historia de la lista Hot 100.Billie se presentó en México en la décima edición del Corona Capital y para el próximo año tiene previstas presentaciones.