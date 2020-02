Encara Klaus a Toy Story 4

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El pasado lunes 20 de enero se dio a conocer la lista de los nominados a la edición número 92 de los premios Oscar, a lo mejor del cine en el año, y a más de uno agradó la terna en la categoría de Mejor Largometraje de Animación, donde puede verse la variedad de estilos artísticos en las candidatas; dos de ellas son producciones de animación por computadora, otras dos de animación tradicional y una más de animación stop motion.



A diferencia de las ediciones anteriores, esta vez la gala que se celebrará el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, mantendrá una competencia muy reñida en la categoría de película animada, pues el gigante de Pixar anhela seguir llenando la vitrina con este galardón, pero enfrente tiene a dos producciones que han triunfado contra todo pronóstico en la presente temporada de premios.



Por un lado, Mr. Link, el Origen Perdido (Chris Butler) fue la gran sorpresa en los Globos de Oro, y recientemente Klaus (Sergio Pablos) se alzó con el premio BAFTA a mejor película de animación, luego de conseguir el Annie de este año.





Klaus



La animación española vuelve a los Oscar de la mano de Klaus y Sergio Pablos, quien ha cautivado el corazón del público con una historia que reinventa el origen de Papá Noel durante Navidad. Desde 2011, ninguna producción de España había figurado por la estatuilla dorada en esta categoría.



Además, con Klaus el gigante del streaming obtuvo su segunda nominación para la gala del próximo 9 de febrero, pero a diferencia de Perdí mi Cuerpo, cuya distribución quedó exenta en varias partes del mundo, la plataforma sí posee los derechos del largometraje de origen español en todo el mundo.



Posibilidades. Aunque su producción podría catalogarse de independiente, Klaus ya se alzó con el premio a mejor película en los Annie Awards y con el BAFTA, lo que la coloca en una situación en la que, más que sorpresa, es una seria candidata para alzarse con el máximo galardón de la categoría.





Mr. Link, el Origen Perdido



El estudio de animación en stop motion, Laika, consigue su quinta nominación a los Oscar con Mr. Link, el Origen Perdido, precisamente su quinto largometraje.



La historia se centra en la búsqueda del eslabón perdido, una criatura mitad humano y mitad bestia, que serviría a Sir Lionel Frost para confirmar que es el mayor investigador de mitos, monstruos y leyendas. Los críticos consideran que la nominación del trabajo de Chris Butler es un reconocimiento a la animación stop motion.



Posibilidades. Aunque tiene en contra su fracaso en la taquilla, su inesperada victoria en los Globos de Oro podría ser la antesala de una sorprendente victoria en los Oscar igual de sorpresiva.





Toy Story 4



Con la nominación de la cuarta entrega de la saga de Toy Story, Pixar reafirma porqué es el estudio que lidera los Oscar en lo que se refiere a animación, pues con el trabajo de Josh Cooley llega a su nominación número 13 y aspira conquistar su décima estatuilla dorada en lacategoría.



Con una historia que parece estar más dirigida al público adulto que al infantil con un dejo de nostalgia por el desapego que presenta la cinta en la figura del vaquero Woody, todos los focos de Disney estarán en ella al ser su única representante, por lo que espera repetir el triunfo que obtuvo con Toy Story 3.



Posibilidades. Las nueve victorias anteriores de Pixar son un serie precedente a tener en cuenta para Toy Story 4, por eso la estadística coloca la cinta de Josh Cooley como la que mayor ventaja tiene en la carrera por la estatuilla.





Perdí mi Cuerpo



Aunque Netflix solo ostenta el papel de distribuir de la cinta al no haberla producida, Perdí mi Cuerpo del francés Jérémy Clapin es el segundo largometraje animado con el sello del gigante del streamingn nominado al Oscar.



El cine de animación francés siempre ha tenido cierta presencia en los Oscar y en esta ocasión se coloca en la terna por la hisotira basada en la novela Happy Hand (Guillaume Laurant) y producida por el estudio Xilam.



Posibilidades. Perdí mi Cuerpo es una seria candidata al Oscar por su premio Annie al mejor largometraje independiente, aunque no tendrá mucho qué hacer frente a Toy Story y Klaus. Podría ser una agradable sorpresa.







Cómo Entrenar a tu Dragón 3



Con la nominación de esta cinta cierra la saga de más prestigio de DreamWorks, la única franquicia que ha colocado una saga, ya que en esta categoría estuvo nominada en 2011, 2015 y ahora en la edición 2020.



La trilogía cierra con la historia en la que Hipo descubre que Chimuelo no es el único furia nocturna y debe buscar el Mundo Oculto, una utopía secreta en la que los dragones viven libremente, y en la que hayarán sus destinos finales como dragón y jinete. Sin embargo, el estudio no gana un Oscar desde 2001 con Shrek, pese a haber obtenido 12 nominaciones a lo largo de estos años.



Posibilidades. Aunque se trata de una saga exitosa que merece la pena ser recompensada con una estatuilla por la aparición de la trilogía en las nominaciones, a lado tiene a Netflix y a Pixar, además de la película animada ganadora del Globo de Oro.