Encaran a Biden por deportaciones

Durante la segunda ronda del segundo debate entre aspirantes demócratas a la Casa Blanca, el ex vicepresidente Joe Biden fue confrontado por el récord de deportaciones durante la Administración de Barack Obama.El Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, le preguntó a Biden si había hecho algo para cambiar la política de deportaciones de Obama, que alcanzaron alrededor de 3 millones durante su mandato."¿Le dijo que esas deportaciones eran una buena idea, o le dijo al Presidente que era un error y no deberían hacerse?", cuestionó De Blasio."Era vicepresidente, no Presidente, mantendré mis recomendaciones en privado", respondió Biden.El ex vicepresidente, actual puntero en las encuestas, defendió que Barack Obama impulsó legislaciones a favor de los dreamers (jóvenes que llegaron como indocumentados siendo niños)."Compararlo con Donald Trump es completamente bizarro", aseguró.Biden también fue confrontado por el senador de Nueva Jersey, Corey Booker, sobre cómo evadió la pregunta."Usted invoca al Presidente Obama más que ningún otro aspirante, no puede hacerlo cuando le conviene y evitarlo cuando no", le dijo Booker.Biden coincidió con otros candidatos demócratas en que el cruce ilegal de migrantes a Estados Unidos debe ser una violación civil y no penal.Por su parte, el ex Secretario de Trabajo de Barack Obama, Julián Castro, afirmó que una parte de la ley migratoria debe ser derogada para no encerrar a los migrantes.Biden confrontó a Castro y dijo que él nunca había presentado esa idea durante las reuniones de trabajo que tenía con Obama."Parece que uno de nosotros aprendió las lecciones de la pasada Administración y otros no", le respondió el ex alcalde de San Antonio.En tanto, el Gobernador de Washington, Jay Inslee, aseguró que Trump era un supremacista, en el mayor ataque al Mandatario durante el debate."Primero: No podemos dejar que un nacionalista blanco en la Casa Blanca", dijo el aspirante en lo que describió como el primer paso de su plan migratorio.