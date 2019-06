Encaran juego clave

El partido crucial del Tricolor Sub 22 en Toulon es contra Irlanda Sub 21, hoy a las 12:30 horas.Es el duelo por el liderato del Grupo C, lo que implica un pase directo a Semifinales. A esa ronda de nocaut clasifican los tres punteros de cada sector más el mejor sublíder.El domingo México cierra la Fase de Grupos contra China, mientras que Irlanda hace lo propio contra Bahréin. Ninguno de esos contrincantes luce peligroso, así que más le vale a los dirigidos por Jaime Lozano tener hoy un buen resultado si quieren pelear por el título.En su primer partido, frente a Bahréin, los dirigidos por el Jimmy dominaron 30 minutos y después fueron intermitentes. Ahora no pueden darse ese lujo ante los europeos en el estadio Parsemain o podría corstarles caro.