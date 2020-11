Encaran periodistas a alcaldesa tras actos de represión en Cancún

Escuchar Nota

Aquí el video de cuando #PoliciaQuintanaRoo realiza las detonaciones en contra de los manifestantes y de la prensa. Hay 8 detenidos, entre ellos lesionados. @MaraLezama @CarlosJoaquin exigimos que respondan ante estos hechos. pic.twitter.com/Y10gPyg6Y7 — Red de Periodistas de Quintana Roo (@RedPeriodistaQR) November 10, 2020

Periodistas de Cancún confrontaron a la, luego de los actos dedurante una manifestación por el feminicidio de Bianca Alejandrina, conocida como Alexis.En el Salón Presidentes tras una marcha los comunicadores exigieron revisar todas las cámaras de seguridad frente al Palacio Municipal para identificar a los responsables de disparar contra manifestantes, ante lo que la presidenta municipal respondióAnte decenas de periodistas aglomerados en el salón, quienes portaban cubrebocas,, por ello su orden ayer fue “no a la represión”.Sin embargo, dicha acción generó más inconformidad de los integrantes del gremio periodístico, pues dijeron que, pues la separación del cargo del secretario de Seguridad Pública, Eduardo Santamaría , no resuelve la situación.Hasta calificaron de burla la petición de la alcaldesa de, pues consideran que es un acto que se debe investigar sin denuncias y señalan que prácticamente, y hasta resolver este acto de represión, lo que provocó risas entre los presentes.Asimismo, dijeron que las autoridades no han identificado a los elementos policiacos que participaron en estos actos represivos y cuestionaron la falta de resultados del Mando Único.Además, los periodistas reiteraron que su presencia es en respaldo a todos los, tanto hombres como mujeres.La funcionaria comentó que antes de acudir a este encuentro visitó en el hospital a Cecilia Solís, una de las reporteras lesionadas quien acudió con su hija a cubrir la movilización; mientras que en el caso Roberto Becerril dijo que fue sometido a cirugía y la ojiva que le retiraron ya fue entregada a la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar la investigación y determinar quién disparó.Ante los constantes señalamientos de la alcaldesa que tiene una reunión después de este diálogo, le cuestionaron para qué los recibió si no atendería sus demandas, pues no se trata de una conferencia de prensa; incluso en varias ocasiones entre los mismos reporteros chocaron por la falta de respuestas ante los feminicidios y las agresiones contra periodistas.