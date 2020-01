Encarcelan a Edil en Guerrero por incumplimiento

"Las demandas que me planteó la gente de La Soledad son justas pero les dije que yo no podía resolverlas porque en el Ayuntamiento no tenemos tanto recursos económicos", señaló.



"Xochistlahuaca es uno de los municipios con un enorme rezago social y es imperdonable que en vez de que aumenten el presupuesto, lo disminuyan", añadió.



"Fue un pequeño grupo", dijo el Edil sobre las personas que lo llevaron a la cárcel.



Indígenas mixtecos de la comunidad de La Soledad, en Guerrero, encerraron durante casi cuatro horas en la cárcel de la comisaría al, por incumplir con la realización de obras.El Edil fue liberado luego de comprometerse a realizar protestas, junto con los pobladores, para que los gobiernos federal y estatal pavimenten la carreteraDurante una entrevista telefónica, el funcionario explicó que la primera protesta que ejecutará con los pobladores de ese Municipio será en el Congreso local.Esto, debido a que los diputados aprobaron al Municipio de Xochistlahuaca un presupuesto para este año de 78 millones de pesos, cuandoDurante el diálogo que tuvo con la gente se comprometió a gestionar la construcción de la carretera y sumarse a las protestas que ellos hagan.Según el Alcalde, los legisladores le redujeron el gasto en este 2020 al municipio de Xochistlahuaca porque, él "no tiene padrino" dentro del grupo de los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena.El morenista aseguró que detrás de su encarcelamiento está la ex Alcaldesa priista de este Municipio, Aceadeth Rocha Ramírez.Ayer, el Alcalde visitó la comunidad de La Soledad y de inmediato fue increpado por un grupo de personas, entre ellas el comisario.Los inconformes le exigieron que cumpla con la pavimentación de la carretera La Soledad- Xochistlahuaca, pues fue una de sus promesas de campaña.Tras la negativa del Presidente Municipal, quien argumentó que no podía resolver nada porque el Ayuntamiento no cuenta con los recursos para la obra, la gente lo encerró en la cárcel del pueblo.Agregó que los ciudadanos que lo increparon lo liberaron porque sus acciones no fueron respaldadas por la mayoría de los pobladores.