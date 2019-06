Encarece precio del aguacate en Saltillo

El precio del aguacate ha aumentado 100% en lo que va del año, rondando ya los 78 pesos por kilogramo, por lo que hay pequeños negocios que mejor ya no lo surten, pues los clientes no lo adquieren debido al alto precio y es mayor la pérdida que sufren.Así lo declaró Jaime Jasso, quien lleva una frutería móvil a diversas colonias populares de Saltillo, quien señaló que es mejor no surtirlo hasta que baje de precio. “No lo llevan, no se vende y al último lo tenemos que malbaratar porque se queda todo”, agregó.Además, las madres de familia optan por consumir otros productos y quedarse con las ganas del aguacate, mientras que los dueños de pequeños restaurantes y fonditas tienen que hacer “milagros” para hacerlo rendir, por lo que a las tortas, hamburguesas y ensaladas sólo les ponen una “embarradita” del codiciado fruto.