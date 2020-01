Encarecen materiales para la construcción

Escuchar Nota

"Los aumentos son a nivel nacional y en el caso del concreto, nuestro aumento es significativamente menor (que el de las concreteras independientes)", aseguró.

"Los precios se están reactivando con la obra que, aunque es poca, ya comienza a presentarse por lo del Acuerdo Nacional de Infraestructura".

también revivieron lasde losa nivel nacional.Hay aumentos de entre, para el caso del, y de entreDistribuidores y la Asociación Mexicana de Concreteros Independientes (AMCI) dijeron queJavier Fernández Moreno, director de Grupo Mecasa Plus, productor de concreto y distribuidor de materiales, señaló que el aumento del concreto deriva del alza que recién aplicaron las cementeras.El precio de la tonelada de cemento gris a granely en esa misma proporción ajustará el costo del concreto al consumidor final, detalló.A partir del 1 de febrero, en Nuevo León, el precio al público del concreto por tonelada andará en un rango de entre 2 mil 350 y 2 mil 500 pesos, ya con IVA.En el caso del cemento en saco de 50 kilogramos, refirió, las cementeras subieron su precio entre 7.5 y 8%, ajuste que fue transferido tal cual al comprador final, quedando el costo por unidad en un rango de 180 a 185 pesos, dependiendo de la marca.Jorge Pérez, vocero de, confirmó los ajustes de precios en las diferentes presentaciones del cemento y explicó que la compañía lo hizo para ir recuperando parte de la inflación de sus costos.Fernández Moreno sostuvo que el ajuste al cemento impactará también al precio dely otros materiales, como elSobre el concreto, Emmanuel García, presidente de la AMCI, indicó que el alza también se debe al aumento de combustibles, agregados (arenas) e incluso de la mano de obra, que subió 20% para el 2020.Señaló que el aumento del concreto es necesario, pues de no aplicarse quebrarían agremiados a la AMCI."En el 2019 sólo subimos el precio un 5% de un ajuste del 15 al 20 que pretendíamos hacer a nivel nacional, pero en este año vamos aplicar el aumento de ese rango (del 13 al 15%) porque en esa proporción se han encarecido nuestros costos."Si no lo hacemos, muchas pequeñas y medianas concreteras van a quebrar y sólo nuestra agrupación (AMCI) aporta el 60% del concreto en el país".Miguel Ibarra, presidente de la Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León, dijo que a partir del sábado, también debido al alza de la electricidad, mano de obra y otros insumos.El año pasado, con la caída en el gasto para obra pública, los precios de los materiales registraron una baja promedio de 0.9%, en contraste con el alza de 11.3% del 2018, de acuerdo con el Inegi.